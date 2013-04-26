Анонс на 29 апреля

* Пресс-конференция заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Валентины Никитенко на тему: "Пенсионное обеспечение ветеранов и инвалидов".

* Пресс-конференция на тему: "Доллары "под матрацем" могут потерять свою ценность". Участники: зам.председателя правления «Еврогазбанка» Роман Горбачев, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, экономический эксперт Борис Кушнирук.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава Якибчука на тему: «Трудовое рабство по-украински: отметит ли Украина Первомай забастовками?». Во время мероприятия будет представлен подробный анализ нового проекта Трудового кодекса, статистика задолженностей зарплат и социальных выплат наемным работникам а также рассмотрен вопрос современного состояния профсоюзов в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 218 77 52. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Пасхальная корзина, или Сколько украинцам будет стоить Пасха». В работе примет участие руководитель аналитического департамента «Консалтингового агентства ААА» Мария Колесник.

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