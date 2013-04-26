Австрия заинтересована в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС включительно с зоной свободной торговли в ходе Третьего саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября.

Об этом заявил вице-канцлер, федеральный министр по европейским и международным делам Австрии Микаэль Шпинделеггер во время пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Особое внимание во время переговоров было уделено вопросам выполнения Украиной Повестки дня ассоциации между Украиной и ЕС, а также Плана первоочередных мер в рамках европейской интеграции на 2013 год, которые призваны дать позитивный импульс реализации евроинтеграционного курса Украины и способствовать подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в ноябре.

В ходе встречи собеседники обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений между Украиной и Австрией - сотрудничество в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, график двусторонних мероприятий на текущий год.

Состоялся обмен мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, прежде всего в контексте председательства Украины в ОБСЕ в этом году. Австрийской стороной высоко оценены приоритеты украинского председательства в этой Организации в 2013 году и усилия Украины в решении продолжительных конфликтов, в частности, Приднестровского конфликта, проинформировали в МИД.

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