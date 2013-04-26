ТОП-10 (26 апреля)

Правительство планирует завершить реформирование «Нафтогаза» к концу 2014 года

Президент требует от Кабмина увеличить расходы на соцзащиту чернобыльцев

Янукович: к 2015 году убытки Украины от аварии на ЧАЭС достигнут 180 млрд долл.

Ирландский производитель стройматериалов покупает «Николаевцемент»

Евразийская экономическая комиссия снизит спецпошлину на карамель, в том числе из Украины

«Газпром» безосновательно обвиняет Украину в «непрозрачном реверсе» газа – российский эксперт

Фонд госимущества в 2013 году планирует приватизацию семи облэнерго

«Нафтогаз» оставил за собой приоритетное право покупки газа на открытом рынке

Кабмин предлагает разрешить приватизацию «Нафтогаза» и его дочерних структур

Госземагентство предлагает включить фермеров в перечень покупателей земли

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Правительство планирует завершить реформирование «Нафтогаза» к концу 2014 года

Правительство Украины планирует завершить реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к концу 2014 года, говорится в проспекте эмиссии суверенных евробондов, подготовленном Министерством финансов Украины.

«К концу 2014 года Украина должна завершить реструктуризацию «Нафтогаза», внедрить новую модель использования газораспределительных сетей природного газа и приступить к реализации программы модернизации нефтяной и газовой транзитных систем», - говорится в документе.

Также в документе отмечается, что в соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 24 марта 2011 года, была сформирована рабочая группа по реструктуризации «Нафтогаза» и в настоящее время она занимается подготовкой конкурса по привлечению консультантов по реструктуризации «Нафтогаза», а также подготовкой к листингу на зарубежных фондовых биржах.

Согласно документу, к концу 2014 года также планируется внедрить европейские стандарты качества для нефтепродуктов и произвести модернизацию производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает до конца апреля 2013 года получить предварительные предложения по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатила компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования компании.

Данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Президент требует от Кабмина увеличить расходы на соцзащиту чернобыльцев

Чернобыль. Президент Украины Виктор Янукович требует от Кабинета министров найти возможность увеличить государственные расходы на социальную и медицинскую защиту граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки на ЧАЭС.

“Около 105 тысяч украинцев в результате этой трагедии стали инвалидами. Государство осуществляет поддержку этих людей. Но можем ли мы сказать, что она является достаточной? Думаю - нет”, - сказал В.Янукович.

Он отметил, что в этом году из государственного бюджета на социальные выплаты чернобыльцам должно быть выделено 2 млрд 623 млн грн. По словам главы государства, эта сумма больше, чем в 2012 году.

“Но у меня вопрос к правительству: может ли удовлетворять такой рост социальных выплат людям, которые отдали свое здоровье на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы. На лечение чернобыльцев предусмотрено менее 50 млн грн, что также далеко недостаточно. Поэтому, безусловно, правительству необходимо найти возможность увеличить государственные расходы на социальную и медицинскую защиту граждан Украины, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС», - отметил Президент.

В.Янукович также отметил, что профильные органы центральной власти должны провести тщательную проверку списков лиц, получающих помощь. По словам Президента, государственная помощь должна оказываться исключительно тем, кто действительно в ней нуждается.

Как сообщал УНИАН, по словам министра социальной политики Наталии Королевской, в Украине ежегодно на социальную защиту 2 млн человек, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо свыше 88 млрд грн, тогда как в этом году на финансирование чернобыльских программ предусмотрено 11 млрд грн.

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Янукович: к 2015 году убытки Украины от аварии на ЧАЭС достигнут 180 млрд долл.

Чернобыль. К 2015 году убытки Украины от аварии на Чернобыльской АЭС достигнут 180 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович сегодня во время рабочей поездки на ЧАЭС.

“Еще одна важная и болезненная проблема Украины - это зона отчуждения. В целом, в результате Чернобыльской катастрофы радиацией в Украине было загрязнено 2218 поселков и городов. В этой связи появляется вопрос стратегии развития пострадавших земель. По оценкам экспертов, суммарные экономические убытки от Чернобыльской катастрофы к 2015 году достигнут для Украины почти 180 млрд долл.”, - сказал В.Янукович.

Он отметил, что эта сумма соотносится с годовым ВВП Украины.

Также глава государства подчеркнул, что ученые и экономисты должны определить реальную стратегию минимизации этих убытков. В.Янукович отметил, что определенные позитивные наработки в этом направлении уже есть.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович требует от Кабинета министров найти возможность увеличить государственные расходы на социальную и медицинскую защиту граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

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Ирландский производитель стройматериалов покупает «Николаевцемент»

Крупный ирландский производитель строительных материалов CRH покупает у французской компании Lafarge компанию «Николаевцемент» (Львовская обл.) за 96 млн евро, сообщила CRH.

Согласно сообщению, после приобретения ирландская компания станет лидером рынка строительным материалов в Украине.

Кроме того, покупка «Николаевцемента» позволит CRH в полной мере использовать преимущества нового завода «Подольский».

В компании также отметили, что завершение сделки зависит от предоставления необходимых разрешений регулирующих органов.

Напомним, что CRH вышла на украинский рынок в 1999 году, приобретя предприятие «Подольский цемент». В 2011 году ирландская компания приобрела контрольный пакет акций в «Одесса Цемент».

Как сообщал УНИАН, ПАО «Николаевцемент» в 2012 году увеличил чистый убыток в 6,8 раза по сравнению с 2011 годом — до 74,355 млн грн.

Справка УНИАН. «Николаевцемент» (г. Николаев, Львовская обл.) с 1950 г. занимается производством цемента. В 1999 г. предприятие вошло в международную группу Lafarge. В 2011 году предприятие произвело 0,9 млн тонн цемента.

Группа Lafarge в Украине включает завод по производству гипсокартона в Артемовске Донецкой обл. (подразделение «Лафарж Гипс Украина»), производство щебня на Кощеевском гранитном карьере в Киевской обл., Клесовском карьере нерудных ископаемых в Ривненской обл., Майдан-Испаском песчано-гравийном карьере в Черновицкой обл. (подразделение «Лафарж Щебень Украина») и цементный завод «Николаевцемент» в Николаеве Львовской обл. («Лафарж Цемент Украина»).

Группа Lafarge создана в 1833 году, занимается производством строительных материалов (цемента, щебня, бетона и гипса).

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Евразийская экономическая комиссия снизит спецпошлину на карамель, в том числе из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о снижении действующей ставки специальной пошлины на карамель в странах Таможенного союза (ТС) на 20,6 долл. в два этапа в течение 2013 г. – до 273,5 с 294,1 долл. за 1 тонну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра по торговле ЕЭК, с 15 июня 2013 г. спецпошлина будет снижена до 283,8 долл. за 1 тонну, с 15 декабря 2013 года – до 273,5 долл. за 1 тонну.

Согласно сообщению, соответствующее решение комиссия ЕЭК приняла 26 апреля по итогам повторного специального защитного расследования.

Также комиссия приняла решение распространить действие спецпошлины на импорт карамели из Бразилии.

“Снижение произойдет в два этапа: с 15 июня 2013 года – до 283,8 долл. США за 1 тонну, а с 15 декабря 2013 года – до 273,5 долл. США за 1 тонну... Также в ходе расследования было установлено, что доля импорта карамели из Бразилии превысила пороговую отметку в 3% от общего объема импорта карамели, и теперь на нее также будет распространяться действие этой специальной защитной меры», - сказал министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев.

В пресс-службе министра отметили, что по результатам повторного специального защитного расследования Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК пришел к выводу, что действие специальной защитной меры в отношении импорта карамели оказало положительное влияние на отрасль.

“В 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. на фоне снижения объема потребления карамели в ТС на 4,1% объем ее производства в странах ТС оставался практически неизменным, а объем реализации карамели увеличился. При этом снижение объема импорта карамели на 30,7% позволило увеличить долю товара стран ТС на 5,1 п.п.”, - сообщает пресс-служба.

В тот же период средневзвешенная отпускная цена сократилась на 1,3% на фоне более значительного снижения себестоимости (на 11,4%), что позволило предприятиям увеличить уровень рентабельности до 4,4%, в то время как в 1-м полугодии 2011 г. они терпели убытки.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в ТС действует ставка специальной пошлины на карамель в размере 294,1 доллара США за 1 тонну.

Повторное специальное защитное расследование было начато в связи с запросом украинских предприятий ДП «Кондитерская корпорация «ROSHEN», ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» и ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка».

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«Газпром» безосновательно обвиняет Украину в «непрозрачном реверсе» газа – российский эксперт

Обвинения российского газового монополиста компании «Газпром» в адрес Украины касательно организации «непрозрачного реверса» газа из Европы безосновательны.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Последние высказывания представителей «Газпрома» совершенно безосновательны. Я думаю, что украинские компании, в том числе «Нафтогаз Украины», имеют законное право покупать что угодно и у кого угодно, «Газпром» не имеет возможности им запретить», - сказал М.Крутихин.

Он считает, что в реверсных поставках нет никаких нарушений.

«Украина должна транзитно кому-то передать газ и может часть этого транзитного газа купить у конечного покупателя. Так же как это делает Польша – газ, идущий по трубе в Германию, поляки покупают у немцев и просто платят немцам, поскольку потребляют его сами. Точно такая же схема», - отметил эксперт.

М.Крутихин не считает, что у немецкой RWE будут проблемы из-за участия в реверсных поставках, о чем ранее заявляли в «Газпроме».

«В данном случае это отношения между хозяйствующими субъектами, и никакая третья сторона в принципе не может помешать сделкам с другими компаниями. Даже по логике это невозможно», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, недовольство со стороны «Газпрома» относительно реверсных поставок вызвано желанием усилить давление на Украину.

«Я думаю, что это часть давления на Украину. И потом – это сигнал для российских планов, что положение совершенно отчаянное. Ведь совершенно очевидно, что если «Газпром» будет строить «Южный поток», чтобы обойти Украину с юга, то он не будет командовать этой трубой – в соответствии с Третьим энергопакетом, по этой трубе может пойти газ каких угодно пользователей, «Газпром» строит этот газопровод неизвестно для кого», - сказал М.Крутихин.

Второй отчаянный шаг, по его словам, - попытка «Газпрома» расширить экспорт газа в обход Украины через «север», но там никакой надежды на расширение нет.

«Газпрому» рано или поздно придется садиться за стол переговоров с Украиной, а положение это чрезвычайно унизительное, оскорбительное и нежелательное для «Газпрома», поэтому они и ведут себя неадекватно, пускаясь на подобные пропагандистские шаги», - считает М.Крутихин

Как сообщал УНИАН, 24 апреля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил журналистам, что «физический реверс из Европы на Украину просто невозможен — нет отдельного газопровода». Поэтому можно вести речь «только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться — если для виртуального реверса используется наш транзитный газ — это прямое нарушение, за которое придется ответить».

При этом он выразил уверенность, что «серьезные европейские компании не будут участвовать в сомнительных газовых сделках с Украиной, в которых используется газпромовский газ, который «Нафтогазу» не принадлежит».

26 апреля, С.Куприянов заявил, что в «Газпроме» озабочены отсутствием реакции Украины на критику реверсных поставок.

Напомним, 28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что считает беспричинным беспокойство «Газпрома», глава которого назвал поставки газа по реверсной схеме из Европы в Украину «мошенничеством».

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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Фонд госимущества в 2013 году планирует приватизацию семи облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в текущем году выставить на приватизацию пакеты акций семи облэнерго. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на председателя Фонда госимущества Александра Рябченко.

При этом он не уточнил, о приватизации каких именно энергокомпаний идет речь.

Напомним, Кабинет министров Украины 3 апреля утвердил план размещения акций шести облэнерго - «Тернополь-», «Запорожье-», «Харьков-», «Хмельницк-», «Черкассы-» и «Николаевоблэнерго». Пакеты пяти из названных облэнерго (кроме "Тернопольоблэнерго") уже переданы для последующей приватизации Фонду госимущества.

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«Нафтогаз» оставил за собой приоритетное право покупки газа на открытом рынке

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в условиях либерализации газового рынка Украины оставила за собой приоритетное право его покупки на открытом рынке.

Об этом в своем блоге на «Экономической правде» сообщил глава правления компании Евгений Бакулин.

«Уже сегодня возможностями открытого рынка поставок газа может воспользоваться любой желающий, любая компания. Однако, учитывая особенности социальной функции «Нафтогаза Украины», приоритетное право воспользоваться новыми условиями работы рынка останется за нами», - сообщил он.

Глава правления также отметил, что «Нафтогаз» был и остается государственной компанией, которая несет обязательства перед правительством.

«В частности, поставлять газ населению и ТЭК по приемлемым ценам, чтобы люди могли себе позволить готовить пищу на газу, а зимой - жить и работать в теплых помещениях», - подчеркнул Е.Бакулин.

В то же время он убежден, что снижение стоимости позволит газу вернуть себе позиции в электроэнергетике, где в последние годы доминировали другие виды топлива.

«Вне всякого сомнения, это поможет улучшить экологическую ситуацию в регионах расположения ТЭС», - отметил глава правления «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

С апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

Также возможностью самостоятельной закупки газа на европейском рынке по нерегулируемому тарифу для ввоза в Украину воспользовались Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Кабмин предлагает разрешить приватизацию «Нафтогаза» и его дочерних структур

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью реформирования НАК "Нафтогаз Украины", зарегистрированном под №2937 26 апреля 2013 года.

Согласно документу, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности, о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию вышеуказанных объектов при условии принятия такого решения Кабинетом министров.

Кроме того, Кабмин предлагает разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

Также в законопроекте отмечается, по решению правительства можно будет осуществлять отчуждение основных фондов, акций и долей в уставном капитале государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке газа магистральными трубопроводами и его хранению в подземных хранилищах.

Также предлагается разрешить передачу основных фондов акций и долей таких предприятий с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный капитал других юридических лиц, и совершение других сделок, которые могут привести к отчуждению основных фондов, акций и долей.

Как ранее сообщал УНИАН, Киев и Москва могут договориться о создании двустороннего совместного предприятия, которому в аренду будет сдана украинская газотранспортная система, а Украина в ответ получит снижение цены на газ до 260 долларов за тысячу кубометров.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен.

Компания Baker Tilly уже провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

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Госземагентство предлагает включить фермеров в перечень покупателей земли

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает включить в перечень покупателей земли сельскохозяйственного назначения членов фермерских хозяйств (физических лиц).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госземагентства, такая норма содержится в новой редакции законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», учитывающей предложения общественности и экспертов.

Согласно сообщению, данное положение предложено с целью распространения фермерского движения и увеличения количества фермерских хозяйств.

В новой редакции документа частично изменилась статья по определению субъектов оборота земель сельскохозяйственного назначения, в круг которых включены граждане, юридические лица, органы местного самоуправления и органы государственной власти.

Также в законопроекте конкретизированы статьи по консолидации земель в части процедуры ее проведения, а именно: принятие соответствующих решений, предоставление разрешения на проведение консолидации земель и утверждения проекта.

В законопроект включена статья по обмену земельными участками сельхозназначения как одного из путей формирования семейных и фермерских хозяйств.

Документ также содержит определение равноценных земельных участков как земельных участков сельхозназначения, расположенных в одном или в смежных земельных массивах, одного вида целевого назначения, нормативная денежная оценка которых одинаковая или отличается не более чем на 10%.

В ведомстве отметили, что предлагается изменить порядок купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. В частности, законопроект содержит три статьи по процедуре купли-продажи. А именно: регистрация продавцов земельных участков сельхозназначения на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений; выдача справки покупателям земельных участков и регистрация покупателей на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений; и порядок продажи земельного участка сельхозназначения частной собственности.

Кроме того, документом урегулирован вопрос отчуждения земельных участков сельхозназначения или долей в праве общей собственности на земучасток собственниками, которым согласно законодательству они не могут принадлежать на праве собственности.

По данным пресс-службы, Госземагентство предлагает министру аграрной политики и продовольствия создать рабочую группу по доработке законопроекта с привлечением специалистов Минсоцполитики, Миндоходов, Минюста, Минэкономразвития, Минфина, Государственного земельного банка.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов 5 апреля опубликовало свой вариант проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно законопроекту, покупать сельхозземли могут граждане Украины, которые на протяжении трех лет проживают в местности, на территории которой продается земельный участок (совет, район), которые хотят преимущественно собственным или семейным трудом вести самостоятельное товарное сельхозпроизводство, имеют опыт работы в сельском хозяйстве или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства. Кроме граждан, покупателями сельхозземель могут быть государство в лице органов исполнительной власти; территориальные общины в лице сельских, поселковых, городских советов и Государственный земельный банк. Юридических лиц в списке тех, кто имеет право на покупку земли, нет.

Правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предусматривает отмену моратория на продажу сельхозземель, планируется зарегистрировать в парламенте до июля 2013 года.

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