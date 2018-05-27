Баланс недели: ГТС "уйдут" в аренду, "Газпром" волнуется за реверс, экспорту пшеницы дан "зеленый свет", спецпошлины отсрочены

Прошедшая неделя началась с важных для Украины заявлений в газовой сфере и завершилась не менее "взрывной" новостью, переводящей рассуждения о возможной приватизации "Нафтогаза" и аренде ГТС в разряд реально возможных событий.

Дело "труба"

На нынешней неделе "Газпром" сообщил об отказе участвовать в круглом столе по вопросу модернизации украинской ГТС, который планируется провести 3 мая в Брюсселе. Официальный представитель российского монополиста Сергей Куприянов 23 апреля в комментарии УНИАН заявил, что "Газпрому" "не совсем понятен формат" обсуждения вопроса. Да и дата проведения мероприятия в праздничные майские дни не совсем подходящая. “Они еще бы 5 мая (православная Пасха - ред.) его назначили! Конечно, от «Газпрома» никого не будет», - сказал Куприянов.

В принципе, отказ "Газпрома" был ожидаем. Никто особо и не надеялся, что его представители проявят хоть какой-то минимальный интерес к обсуждению вопроса модернизации ГТС. Россия по этому поводу определилась достаточно четко - лишь двусторонний консорциум, другие варианты не подходят.

Вместе с тем, обсуждение вопроса будущего ГТС без участия основного поставщика газа - бесполезная трата времени, сил и денег.

Однако мероприятие все-таки проведут. Во всяком случае, до вечера пятницы информации о его отмене не было. При этом основной для детального обсуждения станет, наверняка, не тема ГТС, как планировалось еще в феврале. Участники круглого стола рассмотрят вопрос организации восточноевропейского хаба на территории Украины с непосредственным участием нашей ГТС и хранилищ.

Не исключено, что именно к круглому столу Кабинет министров внес 26 апреля в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается отменить запрет на приватизацию "дочек" "Нафтогаза", предприятий, образованных в результате реорганизации НАК, и разрешить аренду ГТС и подземных газовых хранилищь.

Таким образом Украина продемонстрирует выполнение обещаний и готовность к созданию консорциума по управлению ГТС. Какой будет судьба законопроекта — зависит, в первую очередь, от оппозиции.

Внимание России сейчас сосредоточено не на ГТС, а на реверсных постаках газа в Украину из Европы. "Газпром" усиленно и пока безрезультатно ищет нарушения со стороны "Нафтогаза" при их осуществлении. Отсутствие подтверждения каких-либо нарушений и уверенное продолжение Украиной закупок "голубого топлива" по реверсу, похоже, начинает злить представителей "Газпрома".

24 апреля Куприянов заявил что «физический реверс из Европы на Украину просто невозможен — нет отдельного газопровода». Поэтому можно вести речь «только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться: если для виртуального «реверса» используется наш транзитный газ - это прямое нарушение, за которое придется ответить».

Украинская сторона никак не отреагировала на такой выпад. И уже 26 апреля Куприянов заявил, что в "Газпроме" озабочены отсутствием реакции Украины на критику.

«Инициаторы всяких непрозрачных, так называемых реверсных схем с нашим транзитным газом, идущим через Украину, никак не отреагировали. По-видимому, сказать нечего…», - отметил он.

А что собственно говорить? Все уже сказано. Еще в начале апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что считает беспричинным беспокойство российского газового монополиста. «Наши коллеги хотят разобраться. Они направили определенный запрос, и мы им ответили, не вижу причин обеспокоенности», - сказал Ставицкий.

На сегодняшний день нет информации, которая давала бы основания усомниться в "чистоте" реверсных поставок газа. Транзит Украина обеспечивает бесперебойно с соблюдением условий контракта. Таможенные процедуры, по заверению чиновников, также осуществляются согласно правилам. Поводов для придирок со стороны России вроде бы нет. Однако она упорно продолжает их искать.

Экспорту пшеницы - "зеленый свет"

В середине недели Министерство аграрной политики и зернотрейдеры договорились о "свободном" экспорте пшеницы, после 20 апреля он был возобновлен. В текущем маркетинговом году объем поставок может составить до 0,5 млн тонн.

Решение об ограничении экспорта пшеницы из Украины было принято в конце 2012 года в связи с тем, что возможности ее поставки на внешние рынки были почти исчерпаны, поэтому экспортировать пшеницу имели право только те компании, которые закупают зерно у Аграрного фонда.

Эксперты считают, что возобновление экспорта в полном объеме особого ажиотажа на рынке не вызовет, так как трейдеры не могут предложить переработчикам привлекательную цену - стоимость пшеницы на внутреннем рынке превышает мировую.

«Это не вызовет какого-то большого торгового бума, потому что внутренние цены на сегодня высокие. Переработчики в Украине платят на 250-300 грн больше, чем сегодня могут предложить трейдеры. Это "пробка", которая будет закрывать внутренний украинский рынок», - заявил УНИАН генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов.

В свою очередь, директор департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Виталий Саблук считает, что объем экспорта в 0,5 млн тонн – весьма оптимистичная цифра. «Это очень оптимистично, если по сусекам наскребут – с элеваторов, у населения. Наиболее вероятный объем экспорта – 0,2-0,4 млн тонн», – сказал чиновник.

LNG-терминал арендуют у американской Excelerate Energy

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy, наконец-то, подписали соглашение о подготовке инженерных работ для размещения плавучего терминала по добыче сжиженного газа (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.). Госагентство 23 апреля разослало в СМИ релиз о том, что документ был подписан 16 апреля в Хьюстоне.

Впервые о том, что Украина намерена арендовать плавучий LNG-терминал именно у этой американской компании еще в ноябре 2012 года сообщил в интервью УНИАН глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислав Каськив.

Платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году, возможно, к концу первой половины года. Предпроектные и изыскательные работы в рамках первой стадии проектирования наземной части LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Кроме того, юркомпания Baker Botts предоставила юридические выводы относительно возможности беспрепятственной транспортировки газа через проливы Босфор и Дарданеллы.

Антисубсидарного расследования не будет

Межведомственная комиссия по международной торговле 24 апреля приняла решение о нецелесообразности возбуждения антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензинов, моторных и других легких дистиллятов, тяжелых дистиллятов - дизтоплива) происхождением из Республики Беларусь.

По информации Минэкономразвития, доказательств необходимости такого шага оказалось недостаточно.

"Несмотря на наличие проблемных вопросов с поставкой в Украину нефтяного сырья, а также в отсутствие поддержки таких мер крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями Украины, принято решение о нецелесообразности возбуждения соответствующего расследования”, - сообщили в министерстве.

Вопрос о антисубсидиарном расследовании рассматривался по жалобе четырех украинских нефтепереработчиков, поданной в марте т.г.

Введение спецпошлин на гибридные авто отсрочено

Межведкомиссия приостановила до 28 февраля 2014 года введение специальных пошлин на автомобили, имеющие гибридную силовую установку.

«Специальные меры не применяются относительно импорта в Украину новых автомобилейлегковых и других моторных транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей (категория М1), с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием… с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 куб. см, но не более 2200 куб. см, имеющихгибридную силовую установку», - сказано в сообщении комиссии.

Таможенный союз и карамель

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о снижении действующей ставки специальной пошлины на карамель в странах Таможенного союза (ТС) на 20,6 долл. Пошлина будет снижена в два этапа в течение 2013 года: с 15 июня – до 283,8 долл. США за 1 тонну, а с 15 декабря – до 273,5 долл. США за 1 тонну.

Решение принято в результате повторного специального защитного расследования в связи с запросом украинских предприятий ДП «Кондитерская корпорация «ROSHEN», ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» и ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка».

Юрий Ходжаян (УНИАН)