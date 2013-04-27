У Путина "пугают" перспективами подписания соглашения с ЕС

Украина лишится перспективы вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, если подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Об этом советник Президента РФ Сергей Глазьев заявил 26 апреля в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Интер".

"Подпишете зону свободной торговли с ЕС - никогда Украина не сможет войти в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном.. Это главная проблема, которая должна вас волновать. Это рубикон, перейдя который, Украина уже никогда не сможет быть участником ТС", - подчеркнул С.Глазьев.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 г.

Также Украина ведет переговоры с РФ о получении статуса наблюдателя в ТС.

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