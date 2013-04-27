Комиссия при Президенте не нашла оснований для помилования Тимошенко

Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования считает преждевременным вопрос о помиловании экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, сегодня Комиссия на своем заседании рассмотрела ходатайство о помиловании Ю.Тимошенко.

«Во время рассмотрения вопроса Комиссия определилась, что поскольку расследование уголовных дел по обвинению Ю.В. Тимошенко в совершении тяжких и особо тяжких преступлений пока не завершено и судом по делам не приняты соответствующие решения, вопрос о ее помиловании является преждевременным», - говорится в сообщении.

Комиссией также приняты к сведению заключения Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", Национального университета им. Т.Шевченко, Института законодательство Верховной Рады Украины, в соответствии с которыми до окончательного рассмотрения всех уголовных дел в отношении Ю.Тимошенко и вынесения приговоров суда решение вопроса о помиловании является преждевременным.

«Следовательно, учитывая степень тяжести совершенного Тимошенко Ю.В. преступления, а также то, что она отбыла незначительную часть назначенного судом срока наказания, обвиняется и подозревается в совершении других правонарушений и решения по уголовным делам судом не приняты, Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования не нашла оснований для внесения предложений о применении помилования», - говорится в сообщении.

В сообщении разъясняется, что нормативное урегулирование института помилования в Украине обеспечивается Конституцией, Уголовным, Уголовным процессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами, а также Положением о порядке осуществления помилования, утвержденным Указом Президента Украины от 16 сентября 2010 года № 902 и "Порядком представления в Администрацию Президента Украины материалов по ходатайствам осужденных о помиловании и исполнения Указов Президента Украины о помиловании", утвержденным Приказом Министерства юстиции Украины от 28 сентября 2012 года № 1439/5.

Президент Украины осуществляет помилование на основании пункта 27 статьи 106 Конституции Украины. В соответствии со статьями 85, 87 УК Украины помилование осуществляется Президентом Украины в отношении индивидуально определенного лица. На основании акта о помиловании осужденный может быть полностью или частично освобожден от основного и дополнительного наказаний.

Осужденным является обвиняемый, обвинительный приговор в отношении которого вступил в законную силу. Согласно статье 376 УПК Украины после оглашения приговора председательствующий разъясняет обвиняемому право подать ходатайство о помиловании.

В соответствии с пунктами 3, 4, 9 Положения о порядке осуществления помилования право хлопотать о помиловании имеет лицо, которое осуждено судом Украины и отбывает наказание в Украине. Ходатайство о помиловании может быть подано после вступления приговора в законную силу, а при рассмотрении дела в кассационном порядке - после принятия решения соответствующим судом.

Во время рассмотрения ходатайства о помиловании учитываются: степень тяжести совершенного преступления, срок отбытого наказания, личность осужденного, искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, поведение и отношение лица к труду до осуждения и в учреждениях и других органах исполнения наказаний, состояние возмещения причиненного ущерба или устранение причиненного ущерба и другие обстоятельства.

Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования является коллегиальным консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Состоит из 19 членов.

В ее состав входят народные депутаты Украины, представители Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Верховного Суда Украины, Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и др.

Комиссия действует на основании Положения о порядке осуществления помилования, утвержденного Указом Президента Украины от 16 сентября 2010 года № 902.

Решения Комиссии принимаются путем голосования большинством присутствующих на ее заседании членов.

По результатам предварительного рассмотрения ходатайств о помиловании и материалов Комиссия вносит Президенту Украины предложения о применении помилования.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля заседание Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования, на котором должно было рассматриваться обращение относительно освобождения осужденной экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, было перенесено из-за отсутствия кворума.

18 апреля народные депутаты Александра Кужель, Мария Матиос, Людмила Денисова, Ирина Луценко и Лилия Гриневич передали Президенту Украины Виктору Януковичу просьбу о помиловании экс-премьера Ю.Тимошенко, которую подписали более 20 женщин-депутатов.

В.Янукович в тот же день принял его ко вниманию.

19 апреля ходатайство в отношении Ю.Тимошенко было передано Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.

Также Ю.Тимошенко просили помиловать бывшие члены правительства, мастера культуры и общественные деятели.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с РФ в 2009 году.

С конца 2011 года Ю.Тимошенко отбывает наказание в харьковской колонии, однако с мая 2012 года она находится в больнице в Харькове. В отношении нее возбуждено еще несколько уголовных дел.

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