Евросоюз не требует от Украины ничего непосильного – посол Германии

Рекомендации Евросоюза, выполнение которых Украиной должно стать предпосылкой для подписания Соглашения об ассоциации, вполне посильны для любой европейской страны.

Об этом в интервью ZN.UA заявил Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Кристоф Вайль.

Евросоюз хотел бы иметь в лице Украины партнера, приверженного европейским ценностям, сказал посол, отвечая на вопрос, почему ЕС выдвигает Украине условия для подписания Соглашения об ассоциации, хотя сам называет его "программой широкомасштабных реформ и модернизации страны".

К.Вайль сказал: "Потому что речь не идет о банальном соглашении о зоне свободной торговли. В этом документе речь и о политической ассоциации. Мы хотели бы иметь в лице Украины партнера, приверженного европейским ценностям".

"Наши рекомендации, выполнение которых должно стать предпосылкой для подписания Соглашения об ассоциации, вполне посильны для любой европейской страны. Кроме того, вам и после выполнения этих рекомендаций, после подписания останется еще много работы - реализация сотен страниц соглашения. Разве ЕС требует от Украины чего-то непосильного и невозможного? Я полагаю, что наши ожидания само собой разумеющиеся, если говорить о подписании соглашения, по своему масштабу и глубине не имеющего аналогов в истории отношений Европейского Союза с третьими странами", - считает дипломат.

"Украина сама определила свой европейский выбор, приняв соответствующий закон", - подчеркнул посол Германии.

К.Вайль убежден, что "государство, желающее ассоциироваться с Европейским Союзом, в состоянии выполнить эти действия".

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