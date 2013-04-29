ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Украина построила для Китая крупнейший в мире корабль-амфибию» пишет: феодосийская судостроительная компания «Море» спустила на воду десантный корабль на воздушной подушке класса «Зубр»…

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Также «Дело» в публикации «Нацбанк снизил курс евро и сделал рубль дороже» приводит сообщение НБУ о курсах валют на 29 апреля…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Аграрии лишаются защиты», в котором пишет: высокая убыточность агрострахования, нежелание аграриев добровольно страховать свои риски и отсутствие прозрачного механизма страхования рисков с господдержкой снизили интерес страховщиков к этому сегменту. Страховая компания «Княжа» решила покинуть рынок агрострахования, ранее с него ушла компания с иностранным капиталом «Уника». Другие игроки пока не уходят с рынка, но признают, что снизили свою активность…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Вице-премьер для подражания», в котором пишет: первый вице-премьер Сергей Арбузов в понедельник направится в Брюссель с рабочим визитом. Официально он не занимается европейскими вопросами, но программа его визита оказалась более насыщенной, чем у секретаря Совбеза Андрея Клюева, официального куратора евроинтеграции. Среди прочего планируется, что первый вице-премьер проведет переговоры с шестью еврокомиссарами…

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«Сегодня» в публикации «Ближайшие 5 месяцев украинским водителям можно будет не включать фары» пишет: 30 апреля - последний на ближайшие пять месяцев день, когда ПДД требуют от водителей включать фары при езде вне населенных пунктов…

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Также «Сегодня» в публикации «УДАР за год заработал 43 млн гривен» пишет: Виталий Кличко признался, что основным спонсором партии является он сам…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Гастарбайтеров привяжут к работодателям» пишет: в случае увольнения из имеющей квоты найма мигрантов фирмы полученное иностранным сотрудником разрешение на работу станет недействительным…

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«Ведомости» в публикации «Судьбу переводов из Bank of Cyprus решает почетный консул Белиза» пишут: запрет на вывод денег обеспечил кипрских адвокатов работой на длительный срок…

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Также «Ведомости» в публикации «Медведев ответит за предвыборные обещания Путина» пишут: правительство РФ отчитается перед президентом о выполнении его инаугурационных указов, за год они выполнены на 40%…

(УНИАН)