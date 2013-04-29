Президент Польши высоко оценивает шансы на подписание Соглашения Украины и ЕС

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский высоко оценивает шансы на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, отмечая, что украинским властям необходимо еще выполнить ряд обязательств перед ЕС.

Об этом он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

В частности, отвечая на вопрос, даст ли исполнительный орган Евросоюза, Европейская комиссия, «зеленый свет» на подписание Соглашения с Украиной в ноябре этого года, Б.Коморовский сказал: "Есть большой шанс, что так произойдет. Тогда подписание Соглашения состоится в ноябре на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе".

Б.Коморовский назвал "стратегически важным" для Польши создание ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, напомнив, что польские власти активно поддерживают подписание настоящего документа.

"Условием успеха, однако, является выполнение Украиной обязательств по осуществлению ряда важных внутренних реформ, среди которых реформа системы правосудия", - сказал президент Польши.

Как сообщал УНИАН, глава польского МИДа Радослав Сикорский во время визита в Киев на прошлой неделе вместе с руководителями МИД Литвы, Дании и Нидерландов заявил, что Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре, если выполнит выдвинутые Евросоюзом условия до конца лета.

Ранее представители ЕС называли месяцем, когда будет принято решение по делу подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, май этого года.