Еврокомиссар "поздравил" Арбузова с улучшением экономической ситуации в Украине

Брюссель. Комиссар Евросоюза по вопросам финансовых программ и бюджета Януш Левандовский поздравил первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова с улучшением экономической ситуации в стране.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь комиссара Патрицио Фиорилли, об этом комиссар заявил сегодня во время встречи с украинским правительственным чиновником.

“Это была очень искренняя встреча. Господин Арбузов объяснил господину Левандовскому, насколько улучшилась экономическая ситуация в Украине. Господин Левандовский поздравил Украину с улучшением экономической ситуации и добавил, что, основываясь на своем собственном опыте министра во время присоединения Польши к ЕС, политический прогресс должен идти бок о бок с экономическим”, - сказал П.Фиорилли.

Я.Левандовский также выразил поддержку Украине в прогрессе относительно подписания Соглашения об ассоциации и напомнил о том, что уже сейчас Украине доступен ряд фондов Евросоюза, в частности, программа Erasmus, направленная на студенческие обмены, а также фонды в рамках инструмента соседства.

По словам пресс-секретаря еврокомиссара, С.Арбузов во время встречи с Я.Левандовским отметил, что одной из задач его миссии является усиление доверия к Украине и представление украинского виденья дальнейших отношений с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля С.Арбузов начал двухдневный визит в Брюссель, в рамках которого он имеет встречи также с вице-президентом Еврокомиссии Марушем Сефшовичем, ответственным за межинституционные отношения и администрацию, вице-президентом Еврокомиссии Олли Реном, ответственным за экономические и монетарные дела, комиссарами ЕС по вопросам торговли Карелом де Гухтом, по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачианом Чиолошем и по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

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