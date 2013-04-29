Таможенный Союз может выдвинуть Украине требования для получения статуса наблюдателя

Посол России в Украине Михаил Зурабов считает, что Таможенный союз (ТС) может выдвинуть Украине некоторые требования для приобретения статуса наблюдателя в этой организации, передает РИА «Новости».

«Сейчас в рамках Евразийской экономической комиссии, в рамках структур Таможенного союза гораздо более уместным и оптимальным в этих условиях вариантом является тот, при котором Таможенный союз подготовит некоторый набор требований, в том числе и к странам-наблюдателям. И это решение будет утверждено главами правительств», - сказал М. Зурабов журналистам в понедельник.

По его мнению, такой подход является гораздо более прогрессивным, чем подписание меморандума о присоединении Украины к Таможенному союзу в статусе наблюдателя.

Как сообщал УНИАН,Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

Также Д.Медведев заявил, что в Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

23 апреля премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации.

В то же время заместитель председателя Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев заявил, что вопрос о статусе Украины в Таможенном союзе еще не решен.

24 апреля в комментарии газете «КоммерсантЪ-Украина» правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян сообщил, что Украина еще на прошлой неделе направила странам Таможенного союза проект меморандума о предоставлении ей статуса наблюдателя.

"В меморандуме два ключевых пункта: о статусе Украины как наблюдателя в Таможенном союзе, а также об участии нашего представителя во всех заседаниях комиссий ТС", - пояснил он.

По словам В.Мунтияна, окончательное решение еще не принято, но "украинская редакция меморандума была взята за основу, и сейчас она находится в работе".

"Мы рассчитываем, что такое решение (одобрение заявки) будет принято 29 мая на заседании глав государств - членов ТС. Однако для этого проект меморандума должен пройти обсуждение в правительствах стран-членов этого союза, потом его передадут нам, и, в случае нашего согласия с внесенными в него правками, он будет представлен на рассмотрение Евразийской экономической комиссии", - уточнил чиновник.

24 апреля министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что украинское правительство работает над анализом уставных соглашений Таможенного союза.