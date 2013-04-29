Анонс на 30 апреля

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Полтора года на таможне стоит фура с икрой: что в ней деликатес или черви?". Речь пойдет о беспрецедентном случае на Ивано-Франковской таможне, где уже 1,5 года стоит фура с крупной партией красной икры, а бесконечные суды и проверки до сих пор не решили вопрос. Российская компания - производитель "Орландо" и компания-импортер "Камчадал-Плюс" несут колоссальные убытки, а продукция просто гниет. Почему Ивано-Франковская СЭС не дает предписание на утилизацию товара? Почему все обращения в Кабинет министров Украины и Администрацию Президента Украины остаются без ответа? Кому выгодно банкротство и исчезновение с украинского рынка компании "Камчадал-Плюс"? Кто будет нести ответственность, если икра не будет утилизирована и произойдет экологическое бедствие? Детальная информация, документы и материалы будут предоставлены участниками пресс-конференции: основателем и представителем ООО «Орландо» г.Петропавловск-Камчатский, РФ, владельцем ТМ «ГубернаторЪ Камчатки» и «IKRA.UA» Константином Комиссаровым и другими. На пресс-конференцию приглашены представители Посольства РФ в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 098 905 0001.

* Пресс-конференция на тему: «Памятники архитектуры Киева без охраны: угроза захвата и разрушения». Участники: директор общественного музея «Замковая гора» Сергей Климовский; независимый исследователь истории старого Киева Ольга Козловская; общественный инспектор ГУ по охране культурного наследия Александр Глухов; историк Киева, писатель, журналист, бывший завотделом Музея истории Киева Виталий Ковалинский.

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Татьяны Лошицкой, гендиректора ООО "Управляющая компания ЛАД" на тему: "Как вернуть и обустроить украденную многоэтажку. Апрельские тезисы".

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рейдерский захват земельных участков, грабеж собственности граждан в Харькове». Речь пойдет о рейдерском захвате в Харькове земельных участков граждан. Земельные участки и имущество, построенное на них, уже много лет принадлежит семье педагогов: кандидат философских наук, доцент и преподавателю французского языка. Дом киевской учительницы в центре Киева, земельные участки педагогов в Харькове: что это - случайность или закономерность? Почему педагоги становятся все более незащищенными? Земля имела государственные акты на право частной собственности, было свидетельство о праве собственности на недвижимость. За 2 года через суды все правоустанавливающие документы незаконно отменены. И хотя кассационная жалоба своевременно подана, и кассационный суд еще не рассмотрел ее, группа должностных лиц горисполкома, без действий Государственной исполнительной службы, организовала уничтожение имущества, частной собственности граждан - при молчаливой поддержке группы правоохранительных органов. Речь пойдет и об участниках рейдерства, их конкретных методах, о системе принятия прокурорских и судебных решений, о позиции Генеральной прокуратуры Украины и СБУ. А также о реакции Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета юстиции на решение суда. Будут продемонстрированы документы различных ведомств и видеоматериалы разбойного нападения на частную собственность граждан. Участники: кандидат философских наук, доцент Виктор Гадяцкий, старший преподаватель делового французского языка Людмила Метелина (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* При участии начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина состоится торжественное открытие 60 сезона работы Киевской детской железной дороги. Гости Киевской детской железной смогут ознакомиться с учебной материально-технической базой и отправиться на детском поезде в первое путешествие нового сезона (ул. Тимофея Шамрыло, 4, станция «Вишенка».

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто оставил предпринимателей Украины без подарка к Пасхе?". Речь пойдет о декларируемой Кабмином готовности уменьшить единый социальный взнос до 15% для предпринимателей-рыночников. Но до сих пор этот проект не поддержала ни одна политическая сила и он находится на доработке в профильных комитетах. Предприниматели делегировали 23 апреля 2013г. на коллегию в Министерство социальной политики и труда женщин-предпринимателей с предложением обсудить сложившуюся ситуацию с надеждой решить вопрос до Пасхи. Но ответа так и не получили. Участники пресс-конференции подробно расскажут о ситуации и обратятся к Президенту Украины с просьбой о помощи в решении вопроса. Кроме того, на примере г.Белая Церковь будет презентован социальный проект для предпринимателей «Юрьевская ярмарка», который при условии предоставления статуса «Национального» позволит нормально работать предпринимателям и платить существующие налоги, до тех пор, пока инициатива КМУ по уменьшению единого социального взноса не будет поддержана (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* При участии и. о. первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко состоится совещание по вопросу закрытия аварийных ордеров на разрытие. Участники заседания - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, «Киевгаз», «Киевэнерго», «Киевавтодор», представители районов - обсудят вопросы благоустройства участков, на которых производился ремонт теплосетей и где восстановительные работы не были проведены.

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