ТОП-10 (29 апреля)

Украина предупреждала «Газпром» о намерении увеличить закупку газа в Европе - Бойко

Профицит платежного баланса Украины в 1-м квартале составил 1,82 млрд долл.

Совет Нацбанка рекомендует ограничить наличные расчеты

Реформирование «Нафтогаза» будет завершено после его приватизации

Кабмин утвердил баланс поступления и потребления газа на 2013 год

Украина в I квартале сократила импорт нефти в 5 раз

Украина сократила производство бензина и дизтоплива в 2 раза

Таможенный Союз может выдвинуть Украине требования для получения статуса наблюдателя

Зурабов дал понять, что Россия хочет газового консорциума без Европы

Кабмин отсрочил введение новых акцизов до 1 августа

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Украина предупреждала «Газпром» о намерении увеличить закупку газа в Европе - Бойко

Украинская сторона предупреждала российский «Газпром», что государство в лице НАК «Нафтогаз Украины» будет минимизировать объемы закупки природного газа у российского монополиста и увеличивать объемы закупки из других источников, в частности, из Европы, по более выгодным ценам, сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью телеканалу «Интер».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Чем больше мы покупаем газа из других источников, тем меньше – по “кабальному” контракту, подписанному предыдущим правительством, который практически не дает развиваться экономике государства. Мы сразу предупредили российских коллег: с учетом того, что европейский газ сегодня для нас дешевле, мы будем увеличивать его закупки. Здесь никаких секретов нет, мы это четко им сказали», - сказал Ю.Бойко.

Он отметил, что газовый рынок в Украине либерализирован в соответствии с требованиями Европейского энергетического сообщества, и на нем могут работать различные поставщики.

«Мы получаем газ дешевле, чем по контракту с « Газпромом», поэтому отток средств из государства меньше, а это благо для экономики», - подчеркнул Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, НАК “Нафтогаз Украины” в 2013 году существенно сократил закупку газа у “Газпрома” из-за высоких цен на него. Вместе с этим, поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей.

С ноября 2012 года Украина начала покупать газ в странах Евросоюза.

В «Газпроме» считают, что реверсные поставки газа из Европы Украина проводит с нарушениями, однако никаких аргументов, подтверждающих это, пока не представлено.

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Профицит платежного баланса Украины в 1-м квартале составил 1,82 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины по итогам января-марта 2013 года составил 1,82 млрд долл. против дефицита 569 млн долл. за аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в марте 2013 года составил 964 млн долл. против 653 млн долл. в марте 2012 года.

По итогам января-марта т.г. дефицит текущего счета составил 1,751 млрд долл. против 2,053 млрд долл. за аналогичный период 2012 года. Профицит финансового и капитального счета в марте составил 1,090 млрд долл. (в марте 2012 года профицит финансового счета составлял 1,28 млрд долл.), по итогам I квартала 2013 года – профицит 3,571 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) в марте 2013 года вырос на 87% – до 377 млн долл. (в марте 2012 г. - 202 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

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Совет Нацбанка рекомендует ограничить наличные расчеты

Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению Нацбанка принять меры для ограничения наличных расчетов между предприятиями (предпринимателями) и физическими лицами, а также между физическими лицами по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному заверению.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, 25 апреля состоялось очередное заседание совета Нацбанка, во время которого были рассмотрены вопросы реализации денежно-кредитной политики в январе-марте 2013 года и ее влияния на социально-экономическое развитие Украины. По итогам заседания совет рекомендовал правлению Нацбанка продолжить работу по совершенствованию процентных механизмов регулирования денежно-кредитного рынка, а также разработать и внедрить дополнительные меры по поддержке экономического роста страны.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления об ограничении наличных расчетов в мае-июне текущего года без существенных изменений по итогам общественного обсуждения. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.

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Реформирование «Нафтогаза» будет завершено после его приватизации

Процесс реформирования Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продолжается и будет завершен после приватизации компании, заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью газете «Зеркало недели».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Мы создали акционерные общества, сейчас направили закон об отмене запрета на приватизацию. После приватизации компании она будет действительно реально разделена», - сказал Ю.Бойко.

Он подчеркнул, что приватизация «Нафтогаза» рекомендована ведущими зарубежными консультантами и будет способствовать повышению прозрачности деятельности компании и позволит привлечь существенные средства.

«Приватизация - это то, что рекомендуют наши консультанты Ernst & Young. Поскольку приватизация повысит прозрачность холдинга и позволит часть денег от приватизации направить на погашение западных кредитов», - сказал Ю.Бойко.

«Решение будет принимать правительство, пока мы готовим законодательную базу», - отметил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде 26 апреля зарегистрирован законопроект Кабинета министров о приватизации НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур (№2937 26 апреля 2013 года).

В начале 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время будет разделена на несколько предприятий.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Кабмин утвердил баланс поступления и потребления газа на 2013 год

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Приняли. Сейчас в рабочем порядке дорабатываем», - сказал министр.

По его словам, прогнозный объем потребления может составить 60 млрд кубометров. «В целом по стране баланс Украины, как мы предполагаем, – 60 млрд кубометров», - отметил Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха, отвечая на вопрос УНИАН о возможном объеме газового баланса в 2013 году, заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует в 2013 году сохранение прошлогоднего уровня потребления природного газа - около 48 млрд куб. м.

Украина в марте текущего года сократила закупки газа в Российской Федерации из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ. В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл.

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

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Украина в I квартале сократила импорт нефти в 5 раз

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 153 тыс. тонн по сравнению с 754,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 50,9% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 774 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-марте текущего года сократилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 744,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в марте 2013 года увеличила импорт нефти по сравнению с февралем на 36% - до 31,637 млн долл. с 23,338 млн долл.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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Украина сократила производство бензина и дизтоплива в 2 раза

Украина в январе-марте 2013 года сократила производство бензина почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 273,9 тыс. тонн, и дизельного топлива - в 2 раза, до 223,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, производство бензина в марте 2013 года по сравнению с февралем увеличилось до 102,6 тыс. тонн с 96,4 тыс. тонн, а дизельного топлива - увеличилось до 81,4 тыс. тонн с 73,6 тыс. тонн.

Производство мазута в стране в январе-марте 2013 года снизилось по сравнению с январем-мартом 2012 года в 2,5 раза - до 48,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в марте 2013 года увеличились на 10,1% - до 226 тыс. тонн по сравнению с 205,3 тыс. тонн в феврале.

Украина в январе-марте 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,8% - до 819,3 тыс. тонн

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

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Таможенный Союз может выдвинуть Украине требования для получения статуса наблюдателя

Посол России в Украине Михаил Зурабов считает, что Таможенный союз (ТС) может выдвинуть Украине некоторые требования для приобретения статуса наблюдателя в этой организации, передает РИА «Новости».

«Сейчас в рамках Евразийской экономической комиссии, в рамках структур Таможенного союза гораздо более уместным и оптимальным в этих условиях вариантом является тот, при котором Таможенный союз подготовит некоторый набор требований, в том числе и к странам-наблюдателям. И это решение будет утверждено главами правительств», - сказал М. Зурабов журналистам в понедельник.

По его мнению, такой подход является гораздо более прогрессивным, чем подписание меморандума о присоединении Украины к Таможенному союзу в статусе наблюдателя.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

Также Д.Медведев заявил, что в Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

23 апреля премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации.

В то же время заместитель председателя Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев заявил, что вопрос о статусе Украины в Таможенном союзе еще не решен.

24 апреля в комментарии газете «КоммерсантЪ-Украина» правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян сообщил, что Украина еще на прошлой неделе направила странам Таможенного союза проект меморандума о предоставлении ей статуса наблюдателя.

"В меморандуме два ключевых пункта: о статусе Украины как наблюдателя в Таможенном союзе, а также об участии нашего представителя во всех заседаниях комиссий ТС", - пояснил он.

По словам В.Мунтияна, окончательное решение еще не принято, но "украинская редакция меморандума была взята за основу, и сейчас она находится в работе".

"Мы рассчитываем, что такое решение (одобрение заявки) будет принято 29 мая на заседании глав государств - членов ТС. Однако для этого проект меморандума должен пройти обсуждение в правительствах стран-членов этого союза, потом его передадут нам, и, в случае нашего согласия с внесенными в него правками, он будет представлен на рассмотрение Евразийской экономической комиссии", - уточнил чиновник.

24 апреля министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что украинское правительство работает над анализом уставных соглашений Таможенного союза.

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Зурабов дал понять, что Россия хочет газового консорциума без Европы

Посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявляет, что Россия может гарантировать прокачку 60 миллиардов кубометров газа в год по газотранспортной системе Украины при условии создания двустороннего газотранспортного консорциума, сообщает РИА «Новости».

"Мы как наиболее перспективный рассматриваем вариант двустороннего газового консорциума, где Россия примет на себя обязательства транспортировать определенное количество газа. В предварительном плане говорится как минимум о 60 миллиардах кубов газа для транспортировки через украинскую ГТС", - сказал М. Зурабов. По его словам, если объем прокачки будет меньше 60 миллиардов кубометров газа в год, то это не позволит содержать ГТС Украины в надлежащем состоянии.

Что касается технической работы по возможному созданию газотранспортного консорциума, то "еще не все решено", отметил посол.

По его словам, в случае создания консорциума, независимо от его формата, требование государственной собственности на объекты ГТС должно быть исключено.

"Первые шаги в этом направлении делаются. Эти шаги необходимы, но недостаточны для того, чтобы уверенно говорить о перспективах достижения взаимоприемлемого варианта в вопросах энергетического сотрудничества между нашими странами в ближайшее время", - сказал М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2013 года Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предлагает разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур.

Кроме того, Кабмин предлагает разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

Ранее власти Украины не исключали возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

3 мая в Брюсселе планируется провести Международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы. При этом, по словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, представители российского газового монополиста не будут принимать в нем участие.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС.

Согласно информации, которой располагает УНИАН, Киев и Москва могут договориться о создании двустороннего совместного предприятия, которому в аренду будет сдана украинская газотранспортная система, а Украина в ответ получит снижение цены на газ до 260 долларов за тысячу кубометров.

Компания Baker Tilly уже провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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Кабмин отсрочил введение новых акцизов до 1 августа

Сроки введения и изготовления марок акцизного сбора нового образца изменены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое решение Кабинет министров принял 29 апреля, внеся соответствующие изменения в постановление Кабмина от 13 марта 2013 года №188.

Новые марки будут введены с 1 августа вместо 1 мая 2013 года. Кроме того, Миндоходов должно до 20 июля обеспечить изготовление марок акцизного налога нового образца и прекратить до 1 августа 2013 года продажу марок предыдущего образца.

Сроки введения и изготовления марок акцизного сбора нового образца изменены с учетом сроков проведения инвентаризации марок как у продавца, так и в субъекта хозяйствования, сроков проведения процедуры закупки в порядке и способом, установленными Законами «Об осуществлении государственных закупок» и «О защите экономической конкуренции».

Принятие постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 13 марта 2013 г. №188» обеспечивает приведение нормативно-правовых актов правительства в соответствие с нормой Налогового кодекса и отвечает реализации единой государственной политики в сфере производства и оборота алкогольных напитков, создаст надлежащие условия для роста объемов их легального производства, защиты здоровья граждан и будет способствовать увеличению поступления средств в бюджет, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует ввести плату за одну марку акцизного налога для алкогольных напитков в размере 0,27 грн (против 0,1 грн за марку старого образца), марка акцизного налога для табачных изделий будет составлять 0,142 грн (против 0,055 грн за марку старого образца.

В начале февраля с.г. Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. Миндоходов разработало проект соответствующего постановления Кабинета министров. В конце января 2013 года Миндоходов раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание на то, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, часто угрожает их жизни и здоровью.

При этом в Миндоходов отметили, что предполагаемый эффект от уплаты акцизного налога в текущем году будет составлять не менее 1,2 млрд грн.

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