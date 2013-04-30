ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Мобильные операторы будут выключать ворованные телефоны, а сын Януковича отчитался о прибыли» подает обзор основных экономических событий за 29 апреля…

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Также «Дело» в публикации «В Польше уволили главу нефтегазовой госкомпании из-за меморандума с Россией» пишет: после скандала с подписанием газового меморандума с РФ в Польше уволили главу PGNiG (аналог украинского «Нафтогаза») Гражину Петровскую-Оливу…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Металлургию ожидает очередной спад», в котором пишет: в Минпромполитики прогнозируют, что металлургов в 2013 году ожидает очередное падение производства стали и экспорта стального проката. Главной причиной спада в правительстве видят неблагоприятную конъюнктуру внешних рынков и внутреннее регулирование…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ипотеке грозит распродажа», в котором пишет: банкам грозит новая волна судебных исков, в результате которых они могут потерять залоговые квартиры. Верховный суд признал незаконным принятие имущественных прав в ипотеку на основании договоров, заключенных до 2009 года, и позволил продавать такие квартиры заемщикам еще до момента погашения ими кредитов. Эксперты считают, что этим прецедентом воспользуются клиенты, не желающие возвращать кредиты…

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«Сегодня» в публикации «За статус наблюдателя в ТС Россия попросит газовый консорциум на двоих – политолог» пишет: российская сторона настроена добиться от Украины выполнения нескольких условий в отношении Таможенного союза…

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Также «Сегодня» в публикации «Алкоголь подорожает в августе» пишет: сроки введения новых акцизных марок на алкоголь и табачные изделия перенесены с 1 мая на 1 августа 2013 года…

Сайт "УНИАН-Экономика" в статье "Крым, тур, май" пишет о том, что Крым на «майские» с каждым годом становится все многолюднее. В этом году здравницы полуострова ожидают до 150 тысяч туристов, которые ради солнца, моря и традиционных весенних фестивалей, готовы закрыть глаза на растущие цены и очень медленно развивающуюся инфраструктуру...

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Транснефть» обещает правительству техногенные катастрофы» пишет: «Транснефть» не уверена в надежности и экологической безопасности будущих систем магистрального трубопроводного транспорта страны…

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«Ведомости» в публикации «Выплаты по ОСАГО растут быстрее собранных премий» пишут: Страхователи стали более активно обращаться в суд…

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Также «Ведомости» в публикации «Только две платные автодороги будут готовы к ЧМ-2018» пишут: Чтобы запустить трассы до Санкт-Петербурга и Минска, правительство пожертвует остальными скоростными автомагистралями…

(УНИАН)