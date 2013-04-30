Анонс на 3 мая
17:21, 30 апреля 2013Разное
0
03.05.13 * В Брюсселе состоится круглый стол относительно создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины
* В Брюсселе состоится международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы. Председательствовать в ходе круглого стола будет министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.
***
На 1-е и 2-е мая анонсов экономических событий не поступало
***
Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter