Анонс на 3 мая

* В Брюсселе состоится международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы. Председательствовать в ходе круглого стола будет министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

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На 1-е и 2-е мая анонсов экономических событий не поступало

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