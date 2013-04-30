ТОП-10 (30 апреля)

Украина предлагает ЕС возобновить бюджетную поддержку админреформы

"Газпром" в 2012 году сократил выручку от продажи газа на 6% - до 90 млрд долл.

Собственник «Фидобанка» Адарич закрыл сделку по покупке «Эрсте Банка»

Минфин в мае проведет четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Буровая установка «Незалежність» отбуксирована на Одесское месторождение

Госстат подтвердил рост реального ВВП Украины в 2012 году на уровне 0,2%

Дефицит госбюджета Украины за январь-март составил 4,523 млрд грн

ВВП в первом квартале снизился на 1,3% - Госстат

АМКУ разрешил создать Администрацию морских портов Украины

«Альтком» подписал контракты на строительство двух мостов и аэропорта в Туркменистане

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Украина предлагает ЕС возобновить бюджетную поддержку админреформы

Украина предлагает ЕС возобновить секторальную бюджетную поддержку административной реформы в Украине.

Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова с вице-президентом Европейской комиссии, комиссаром по вопросам межинституционных отношений и управления Марошем Шефчовичем в Брюсселе.

В частности, как сообщается на правительственном портале, вице-президент Еврокомиссии был ознакомлен с ходом реформ в сфере административных услуг в Украине.

Учитывая комплексность мероприятий, которые должны быть осуществлены в Украине для надлежащей реализации административной реформы в соответствии с европейскими стандартами, украинская сторона предложила Еврокомиссии вернуться к рассмотрению вопроса возможности предоставления Украине секторальной бюджетной поддержки на указанные цели.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы внутриполитического и экономического развития Украины, в частности, в контексте выполнения критериев, определенных по итогам саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013 о подписании и начале временного применения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

С.Арбузов привлек внимание М.Шефчовича к взаимовыгодным аспектам будущего соглашения и призвал вице-президента Еврокомиссии в пределах компетенции поддержать подписание Соглашения с Украиной. Была подчеркнута важность поддержки со стороны ЕС в раскрытии мощного неиспользованного потенциала Украины.

С.Арбузов выразил надежду на продолжение плодотворного диалога с М.Шефчовичем в дальнейшем и пригласил его посетить с визитом Украину в удобное время.

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"Газпром" в 2012 году сократил выручку от продажи газа на 6% - до 90 млрд долл.

"Газпром" в 2012 году сократил выручку от продажи газа на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 2,656 триллиона рублей (до порядка 90 млрд долларов), следует из отчета российского газового холдинга по МСФО.

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась за год на 2% - до 1,469 триллиона рублей главным образом за счет увеличения средних расчетных цен 6%, что было частично компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 4%, или на 5,6 миллиарда кубометров, передает ПРАЙМ.

Выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза снизилась на 17% - до 529,516 миллиарда рублей (околло 18 млрд долл.), причиной стало падение объемов продаж газа в натуральном выражении на 19%, или на 15,6 миллиарда кубометров, что было частично компенсировано ростом средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 12%.

Чистая выручка от продажи газа в РФ увеличилась на 3% - до 760,696 миллиарда рублей. Это объясняется, главным образом, увеличением средней цены продажи газа на внутреннем рынке на 9%, что было частично компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 6%, или на 15,8 миллиарда кубометров. Выручка от транспортировки газа выросла на 11% - до 125,386 миллиарда рублей в основном за счет увеличения объемов транспортируемого газа для независимых поставщиков, а также ростом тарифов.

Напомним, "Газпром" в 2012 гуду сократил чистую прибыль на 37% - до 556,340 млрд рублей по сравнению с 882,121 млрд рублей за 2011 год.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля т.г. капитализация «Газпрома» достигла минимального значения с июля 2009 года на Московской бирже, снизившись на 1,47% - до 104,7 млрд долл. (индекс MICEX снизился на 0,25%). Всего за год газовый холдинг потерял почти 30% своей рыночной стоимости и оказался одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире, подсчитали аналитики UBS.

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Собственник «Фидобанка» Адарич закрыл сделку по покупке «Эрсте Банка»

Собственники «Фидобанка» — группа компаний, подконтрольных Александру Адаричу, закрыли сделку с Erste Group по покупке 100% акций его украинского дочернего банка «Эрсте Банк», сообщили УНИАН пресс-службы обоих банков.

Согласно сообщению, после закрытия сделки и полной передачи прав собственности начнется процесс слияния «Эрсте Банка» и «Фидобанка», «Эрсте Банк» будет переименован и начнет работать под суб-брендом «Фидобанка» – «Фидокомбанк».

Также пресс-службы банков сообщили о назначении нового наблюдательного совета «Эрсте Банка» в составе: председатель набсовета Альберт Тимаков и члены набсовета Михаил Гойхман и Константин Юхименко. В свою очередь, наблюдательный совет назначил новый состав правления «Эрсте Банка» в составе: председатель правления Юрий Ромушка и члены правления Галина Избинская и Игорь Григоров. Новый состав правления будет управлять банком до объединения «Эрсте Банка» с «Фидобанком».

«Эрсте Банк» — это привлекательный банковский актив с квалифицированным персоналом, наработанной клиентской базой, готовой сетью отделений и развитыми ИТ-технологиями. Поэтому его покупка обеспечит качественный и количественный рост «Фидобанка», который продолжит развитие как универсальный банк», - цитирует пресс-служба «Фидобанка» собственника и председателя правления «Фидобанка» Александра Адарича. По его словам, после завершения слияния, запланированного до конца 2013 года, объединенный банк войдет в ТОП-20 украинских банков по активам и будет занимать 8-ю позицию среди банков с украинским капиталом.

«Продажа украинского дочернего банка является частью стратегического фокуса Erste Group на финансовом рынке восточной части Европейского Союза. В результате закрытия сделки негативный эффект от переоценки валюты (евро/грн) в разрезе капитала и goodwill составил 81,3 млн евро. Он уже учтен в собственном капитале Erste Group, но еще будет отображен в отчете о прибыли и убытках, при этом никоим образом не повлияет на капитальную позицию Erste Group», - говорится в сообщении пресс-службы «Эрсте Банка».

Также сообщается, что консультантами по сопровождению сделки выступили Deloitte & Touche USC, Acoro Capital Partners, «Василь Кисиль и Партнеры», Аllen & Overy со стороны “Фидобанка”, и HSBC, Baker&McKenzie - со стороны Erste Group.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Erste Group и собственник «Фидобанка» А. Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. По словам А.Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины. Он планировал завершить сделку по покупке «Эрсте Банка» до конца второго квартала 2013 года.

В январе А.Адарич вошел в состав наблюдательного совета «Эрсте Банка».

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 5,57 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,35 млрд грн, обязательства – 4,41 млрд грн, средства клиентов – 2,82 млрд грн, собственный капитал – 1,16 млрд грн, уставный капитал – 675,69 млн грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 8,15 млн грн.

«Эрсте Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 6,56 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,38 млрд грн, обязательства — 5,16 млрд грн, средства клиентов - 2,68 млрд грн, собственный капитал - 1,4 млрд грн, уставный капитал - 1,38 млрд грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 2,97 млн грн.

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Минфин в мае проведет четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в мае 2013 года, как и в апреле, планирует провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на май, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 7, 14, 21 и 28 мая.

На аукционе 7 мая инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет, 14 мая — также стандартные ОВГЗ сроком обращения 6 и 12 месяцев, 5 и 7 лет.

21 мая на аукцион будут выставлены стандартные ОВГЗ со сроком обращения 6 и 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также 2- и 3-летние валютные госбумаги.

На аукционе 28 марта Минфин намерен предложить стандартные ОВГЗ со сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также 3-летние индексированные ОВГЗ и номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 2, 9, 16 и 23 апреля, в ходе которых в госбюджет было привлечено 8,565 млрд грн, при этом размещение валютных госбумаг не планировалось.

По состоянию на 30 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 216,807 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,815 млрд грн, нерезидентов - 4,791 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Буровая установка «Незалежність» отбуксирована на Одесское месторождение

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Незалежність» 30 апреля была установлена на точке бурения на второй платформе Одесского месторождения, сообщает пресс-служба «Черноморнефтегаза».

Согласно сообщению, буксир-судно обеспечения «Федор Урюпин» завершил транспортировку буровой установки «Незалежність» c Архангельского месторождения природного газа на Одесское.

«Маршрут длиной 76 километров караван преодолел за 12 часов. К 11.00 при поддержке еще двух судов специализированного флота «Черноморнефтегаза» высокотехнологичная СПБУ была установлена на точке бурения на второй платформе промысла - БК-2. После подготовительных работ СПБУ приступит к бурению», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что работы проводятся в рамках выполнения производственного плана компании на 2013 год, который предполагает увеличение добычи природного газа на шельфе Черного и Азовского морей на 40% – с 1,17 млрд до 1,65 млрд кубометров.

«Основой для значительного роста станет продолжение освоения Одесского месторождения природного газа, которое обустраивается в комплексе с Безымянным», - подчеркивается в сообщении компании.

В этом году с использованием двух высокотехнологичных СПБУ «Петр Годованец» и «Незалежність» будут запущены в добычу платформы БК-2 и БК-3 Одесского месторождения. “Сейчас СПБУ «Петр Годованец» завершает буровые работы на первой платформе промысла – БК-1. После этого она будет установлена на платформу БК-3, монтаж которой был завершен сегодня”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, запасы Одесского месторождения, расположенного на расстоянии более 150 километров от берега, составляют более 21 млрд кубометров газа. В 2012 году месторождение было запущено в добычу, и началась поставка природного газа в газотранспортную систему. Для этого с июня прошлого года высокотехнологичная СПБУ «Петр Годованец» вела эксплуатационное бурение на платформе БК-1, к которой во второй половине 2012 года был построен 83-километровый подводный газопровод.

Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність» была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году. Она оснащена самым современным оборудованием и вместе с СПБУ «Петр Годованец» станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе. Способна бурить 12 скважин с одной постановки. СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов.

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Госстат подтвердил рост реального ВВП Украины в 2012 году на уровне 0,2%

Государственная служба статистики подтвердила показатель роста реального ВВП в 2012 году на уровне 0,2%, обнародованный в январе этого года, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Рост номинального ВВП за 2012 год, по данным Госстата, остается на уровне 0,2%.

Дефлятор ВВП в 2012 году составил 8,0% по сравнению с 15,7% в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, согласно уточненным данным Госстата, обнародованным в марте 2013 года, спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%, в то время как, по предварительным оценкам, спад составлял 2,7%. При этом Госстат сохранил оценку роста ВВП Украины в 2012 году против 2011 года на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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Дефицит госбюджета Украины за январь-март составил 4,523 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн, в то время как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составлял 978,5 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит сводного бюджета Украины за январь-март т.г. составил 5,684 млрд грн, общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 7,053 млрд грн, что на 6,550 млрд грн меньше росписи на этот период.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-март т.г. составила 106,897 млрд грн, что на 8,4% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь-март госбюджет Украины получил 83,791 млрд грн, что на 8,5% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Против января-марта 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-марте текущего года выросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета за январь-март составила 112,104 млрд грн, что на 13,2% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь-март кассовые расходы госбюджета составили 87,859 млрд грн, что на 15,7% больше показателя января-марта 2012 года. Против января-марта 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе-марте текущего года выросли на 20,4% - до 79,107 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль 2013 года составил 1,283 млрд грн, в то время как за январь-февраль 2012 года профицит сводного бюджета составлял 4,76 млрд грн. Дефицит государственного бюджета Украины за январь-февраль т.г. составил 2,334 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

15 апреля т.г. первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщил журналистам, что государственный бюджет за январь-март 2013 года выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн.

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ВВП в первом квартале снизился на 1,3% - Госстат

ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом в сравнении с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Как сообщал УНИАН, Госстат подтвердил показатель роста реального ВВП в 2012 году, обнародованный в январе этого года, на уровне 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн). Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составил 2,5% – 3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии Международного валютного фонда составит 0%.

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АМКУ разрешил создать Администрацию морских портов Украины

Антимонопольный комитет Украины разрешил государственному предприятию «Администрация морских портов Украины», создание которого обусловлено Законом Украины «О морских портах Украины», получить контроль над частью субъектов хозяйствования – государственными предприятиями морского транспорта.

Об этом говорится в перечне решений АМКУ, переданных УНИАН.

«Предоставлено разрешение ГП «Администрация морских портов Украины», которое будет создано во исполнение Закона Украины «О морских портах Украины», на приобретение контроля над частями субъектов хозяйствования - государственными предприятиями морского транспорта, путем выделения их активов в виде целостных имущественных комплексов - стратегических объектов портовой инфраструктуры, иного имущества, прав и обязанностей по отношению к ним», - говорится в решении Комитета.

Как сообщал УНИАН, государственные морские и речные порты Украины в январе-марте 2013 года получили суммарную чистую прибыль в размере 419,8 млн грн. По данным Госстата, в 2012 году объем переработки грузов в портах Украины сократился на 0,6% - до 160,6 млн тонн. При этом переработка экспортных грузов увеличилась по итогам прошлого года на 14,3%, переработка импортных грузов упала на 14,5%, а транзитных – на 18,5%.

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«Альтком» подписал контракты на строительство двух мостов и аэропорта в Туркменистане

ООО «Дорожное строительство «Альтком», входящее в финансово-промышленную группу «Альтком» подписало три контракта на строительство крупных инфраструктурных объектов в Туркменистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Альткома», данные контракты подписаны 25 апреля с «Туркменавтоёллары» («Туркменские автодороги») на строительство автодорожного моста общей протяженностью 1,6 тыс. м, с «Туркмендемирйоллары» (Туркменские железные дороги) на строительство железнодорожного моста общей протяженностью 1,75 тыс. м и «Туркменховаёллары» (Государственная национальная служба – Туркменские авиалинии) на строительство международного аэропорта пропускной способностью 500 пассажиров в час.

Специалисты компании уже приступили к работе на объектах – проводится заготовка материалов, строятся бытовые помещения для персонала, на стройплощадку завозится техника, монтируются бетонно-смесительные узлы, выполняется весь комплекс подготовительных работ, а также работы нулевого цикла. На строительстве планируется задействовать около 600 украинских и до 2 тысяч туркменских специалистов.

Завершение контрактов запланировано на 2016 год: строительство железнодорожного моста и международного аэропорта планируется закончить в феврале, а автодорожного моста - в августе 2016 года.

В пресс-службе напомнили, что подписанию данных контрактов предшествовали торжественные церемонии закладки памятных капсул на строительстве аэровокзального комплекса, автодорожного и железнодорожного мостов в городе Туркменабад (Туркменистан) в феврале 2013 года, в которых участвовали президенты Украины и Туркменистана.

Справка УНИАН. Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году. Учредителями группы являются Александр Тесленко и Сергей Павличев. Компания занимается добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, проектированием, промышленным и гражданским строительством, а также строительством автодорог. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком». ООО «Дорожное строительство «Альтком» специализируется на строительстве и реконструкции дорог, мостов и взлетно-посадочных полос.

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