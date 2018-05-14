Баланс недели: ГТС ждет решений, Кабмин утвердил «газовый» баланс, Госстат определился с ВВП, украинские банкиры идут в наступление

Несмотря на свою рабочую непродолжительность, прошедшая «страстная» неделя оказалась весьма запоминающейся. Обнародование макростатистики и итоги брюссельского круглого стола в отношении газового рынка Украины, по сути, задали тон майским праздникам. По их завершении мы наверняка услышим немало громких заявлений о пользе и вреде избранного властью экономического и политического курса страны, в целом, и в топливном аспекте, в частности. Но все это будет потом. Пока же общественность активно переваривает опубликованные цифры и факты – под походный шашлык, выпечку куличей, незначительные столкновения с милицией во время массовых по задумке, но «жиденьких» по исполнению политических акций, а также под ежевесеннюю «огородно-картофельную» кампанию. К слову, в этом году к традиционным способам проведения маевок добавился еще и туризм: по данным таможенников, среднесуточное количество туристов, пересекающих украинскую границу, только за два первых дня мая увечилось втрое.

Брюссельский пшик

Ключевой новостью прошедшей недели, как и ожидалось, стал круглый стол на украинскую энергетическую тему, прошедший в Бельгийской столице под председательством еврокомиссара Гюнтера Эттингера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Надежда на резонанс мероприятия не покидала до последнего, хотя, признаться, ценность встречи оказалась под сомнением сразу же, как только «Газпром» демонстративно отказался от участия в нем – за «ненадобностью».

Как заявил посол РФ в Украине Михаил Зурабов, Москве интересен только двухсторонний консорциум. Причем даже в этом случае Россия не гарантирует полной загрузки нашей ГТС – в лучшем случае, 60 млрд кубометров, что вдвое меньше пропускной способности трубы и представляет собой производственный минимум, позволяющий содержать систему транспортировки топлива в надлежащем производственном «тонусе».

Предлагаемый объем действительно мал - не только для украинцев как для транзитеров, но и для европейцев как потребителей. Еврокомиссар Эттингер в ходе круглого стола напомнил, что на сегодняшний день ежегодная потребность Европы в газе составляет около 500 млрд кубометров, 140 млрд из которых поставляется из России, из них 85 млрд кубометров – через украинскую ГТС.

Однако, несмотря на острую нужду в топливе, «загружать» украинскую трубу европейцы не больно-то и спешат. Да и с модернизацией ГТС они тоже не торопятся. Что, в общем, понятно. Эттингер, наверняка смущенный новостями о возможной аренде ГТС и приватизации «Нафтогаза» на непонятных пока условиях, дал Украине время для принятия конкретных решений до конца года. А инвесторов, по словам евро-чиновника, больше всего интересует, какую роль будет играть украинская газотранспортная система в будущих поставках газа в ЕС.

Надо ли говорить, что ответ интересен еще и рядовым украинцам, основательно уставшим от всевозможных политических «трубных» игр?.. Ведь, несмотря на то, что продолжаются они давно, чем закончатся – до сих пор непонятно.

На сегодняшний день более-менее четкой остается только цифра поступления и распределения природного газа на 2013 год – 60 млрд кубов. В понедельник, 29 апреля, Кабмин утвердил «газовые расчеты» на своем закрытом заседании и допустил доработку баланса в «рабочем порядке». При этом импорт газа из России так до сих пор и не возобновлен – по причине недоговоренности по цене топлива, но зато найден еще один «реверсный» поставщик - Словакия. «Тестовая» поставка газа будет осуществлена, по словам главы украинского Минэнергоугля, 15 мая.

А еще Эдуард Ставицкий, будучи в Брюсселе, предложил создать многостороннюю рабочую группу, которая на постоянной основе занялась бы решением вопросов дальнейшего функционирования отечественного газового рынка. Даром, что желающих войти в эту группу пока, увы, немного. Что, в принципе, не удивительно.

ВВП опять ниже

Еще одна новость прошедшей недели – обновленные макропоказатели от Госстата. Квартальные сравнения оказались опять не в пользу правительства и программы активизации экономики. По сравнению с январем – мартом 2012 года нынешний показатель ВВП проигрывает на 1,3%. Но, по сравнению с октябрем-декабрем 2012 года и с учетом сезонного фактора, ВВП, наоборот, прибавил 0,5%. Стоит, правда, признать, что еще в феврале опрошенные УНИАН эксперты не прогнозировали существенных экономических рывков по итогам первого квартала: дескать, слишком резким был спад второго полугодия 2012 года. И поэтому все внимание будет привлечено к цифрам апреля – июня, когда станет понятно, впрок ли пошли бюджетные ассигнования, выделенные на экономразвитие за счет экономии средств на закупке российского газа, и заемные капиталы, привлеченные от размещения государственных бондов.

Госстат также подтвердил показатель инфляции в первом квартале 2013 года на уровне 0,1%. По сравнению с мартом 2012 года индекс цен даже упал – на 0,8%. Однако на фоне продолжающегося падения промпроизводства дефляция лишь подтверждает опасения экономистов, что экономическая стагнация, зачастую выдаваемая за мнимую стабильность, до сих пор не преодолена.

Косвенно это подтверждает и показатель дефицита бюджета - 4,523 млрд грн, что на 300 млн грн больше показателя, озвученного две недели назад первым заместителем министра финансов Анатолием Мярковским. Цифра, возможно, и не столь значительная, но в январе-марте 2012 года в условиях масштабных строек к Евро–2012, финансировавшихся преимущественно за бюджетные средства, Украина жила с профицитом в 978,5 млн грн.

О пенсиях просят не беспокоиться

Несмотря на непростую макроситуацию, в Пенсионном фонде просят заранее не беспокоится о крахе пенсионной системы. По итогам квартала, объем отчислений в ПФ вырос до 62 млрд (13% к январю-марту 2012 года), и это соответствует всем заранее оговоренным финансовым планам. Более того, в ПФ посчитали, что 350 тыс. украинцев с мая будут получать повышенные пенсии. В среднем «накинут» немного - от 35 до 135 грн. И перечислят все вовремя - органы Фонда работают без выходных в обычном режиме.

Однако, если проходящую сейчас пенсионную реформы вдруг вознамерятся отменить, как предлагают оппозиционные фракции парламента и коммунисты, то, вероятнее всего, никто ничего как раз и не получит: дефицит ПФ одномоментно вырастет на 12,7 млрд грн, которые покрыть нечем. Долг по заработной плате перед штатными сотрудниками, которые и являются основным источником пенсионных накоплений, отметку ниже миллиарда гривен не переходит.

Более того, передовые в промышленном смысле регионы - Донецк, Харьков, Киев - только наращивают задолженность. Так, по данным Госстата, Донецк был и остается рекордсменом по зарплатным долгам – 253,7 млн грн (пятая часть всего зарплатного долга страны). А Киеву можно смело отдавать пальму первенства в части скорости роста долга. За март он вырос на 31,5 млн грн – до 87,4 млн грн с 55,9 млн грн. И это при том, что в столице живут самые богатые люди страны: только в рамках декларационной кампании, которая, кстати, также завершилась на прошедшей неделе, 302 киевлянина задекларировали 5,5 млрд грн доходов, полученных в 2012 году. Причем цифра не окончательная: общая сумма доходов и уплаченных налогов станет известна к июню-июлю. Тогда же определятся относительно планов внедрения не добровольного как сейчас, а обязательного для всех декларирования доходов с 1 января 2014 года.

Украинские банкиры идут в наступление

Напоследок об активизации банковского сектора. В аккурат к Первомаю украинский бизнесмен Николай Лагун заявил о старте процесса слияния “Сведбанка” и “Дельта Банка”, а собственники «Фидобанка» — группа компаний, подконтрольных бизнесмену Александру Адаричу, закрыли сделку с Erste Group по покупке 100% акций его украинского дочернего банка «Эрсте Банк». Особенность обеих сделок в том, что частные лица – украинские граждане по разрешению Антимонопольного комитета выкупили дочерние структуры больших иностранных банков - с репутацией и длительной историей.

С одной стороны, все выглядит естественно и вполне буднично: момент слияний и поглощений с целью оптимизации бизнеса – «тренд» времени. С другой, на лицо резкая смена стратегии присутствия иностранцев на украинском финансовом рынке. Он, как выясняется, по-прежнему интересен преимущественно только «своим».

Олеся Сафронова (УНИАН)