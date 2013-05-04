Израиль нанес авиаудар по территории Сирии - СМИ

Израильские военно-воздушные силы, вероятно, нанесли авиаудар по территории Сирии, сообщает ВВС Украина со ссылкой на американские СМИ, которые, в свою очередь, цитируют анонимных чиновников в США.

По данным источников, наиболее вероятной целью Израиля был оружейный склад.

По некоторым предположениям, Израиль опасался передачи сирийского оружия ливанской шиитской группировке "Хезболла".

Ранее Президент США Барак Обама заявил, что не считает вероятным сценарий развития событий в Сирии, при котором появится необходимость введения американских войск в эту страну. Заявление прозвучало на фоне распространения обеспокоенности возможным применением в Сирии химического оружия.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией длится с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибло около 70 тысяч человек, в гуманитарной помощи нуждаются более 4 миллиона человек. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым предоставляется из-за границы.