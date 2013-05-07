Изменены нормы обеспечения вещевым имуществом военнослужащих

Правительство изменило нормы обеспечения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, постановление № 323 «О внесении изменений в нормы обеспечения вещевым имуществом военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований в мирное время» Кабинет министров принял 29 апреля 2013 года.

Документ разработан с целью правового урегулирования вопроса о порядке обеспечения летной одеждой гражданских лиц, которые замещают военные должности летного состава авиации Вооруженных Сил Украины.

Так, согласно изменениям, летная одежда будет выдаваться военнослужащим и гражданским лицам, замещающим военные должности, летного состава, которые входят в экипаж летательного аппарата.

В соответствии с постановлением правительства, Министерству обороны надлежит обеспечить его выполнение в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год для обеспечения деятельности Вооруженных Сил и подготовки войск.