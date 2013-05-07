ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Кабмин назвал самые тяжелые для госбюджета месяцы», в котором пишет: пиковые нагрузки на госбюджет в 2013 году придутся на май, июнь, август и ноябрь…

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Также «Дело» в публикации «Apple сэкономила на выпуске облигаций около 9,2 млрд долларов» пишет: основные биржевые данные компании опубликовало рейтинговое агентство Moody's…

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина открывает третий фронт» пишет: Украина продолжает открывать все новые каналы альтернативных поставок газа в страну. На очереди реверс из Словакии, чьи мощности позволят Киеву получать из ЕС не менее 10% годового потребления газа. Параллельно Украина активизирует диалог с Еврокомиссией по модернизации своих газопроводов и подземных хранилищ газа, всерьез обсуждая перспективу стать ключевым хабом для Центральной Европы…

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «На Бермудах больше не исчезнешь» пишет: крупнейшие офшорные юрисдикции мира - Каймановы и Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Мэн, Гернси - вводят в действие систему автоматического обмена информацией с Великобританией, Германией, Францией, Италией и Испанией об операциях в своей финансовой системе. Великобритания обменивается такими данными с США с сентября 2012 года. До создания системы, обеспечивающей свободный доступ налоговиков всего мира к операциям в большинстве юрисдикций мира, включая офшорные, остаются считанные месяцы. Уход от налогов в мировой сети офшоров после создания системы не исчезнет, но существенно подорожает…

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Издание «Сегодня» в публикации «Евросоюз не против, что часть украинской ГТС «достанется» России» пишет: Брюссель поможет Киеву добиться консорциума на его условиях - без выхода из Еврохартии и так, чтобы лишний раз не ссориться с восточным партнером…

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Также «Сегодня» в публикации «Новые ПДД: пятицветная разметка и новые знаки» пишет: вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Водители могут начинать поиск пятицветной разметки…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Россияне получат свою кредитную историю в 10 раз быстрее» пишет: поправки, сокращающие срок получения гражданами РФ своей кредитной истории с 10 до одного дня, должны быть приняты до конца нынешнего года...

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Издание «Ведомости» в публикации «Реформа «60-66-90» не оживила нефтедобычу» пишет: агентство Ernst & Young оценило, как сказалась на нефтяной отрасли России налоговая система «60-66-90»…

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Также «Ведомости» в публикации «Турпутевки могут подорожать на 20%» пишут: российский туристический рынок столкнулся с нехваткой чартеров. Это может привести к росту стоимости билетов и валу задержек чартерных рейсов…

(УНИАН)