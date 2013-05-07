Кабмин согласовал кандидатуру Голубченко на должность первого зампредседателя КГГА
Кандидатура Анатолия Голубченко согласована Кабинетом министров Украины на должность первого заместителя председателя КГГА.
Эту информацию УНИАН подтвердил сам Голубченко, но никаких комментариев по этому поводу не дал.
В соответствии с законодательством, после согласования в Кабмине Голубченко должен вступить в должность после подписания соответствующего распоряжения Киевским городским головой или, в данном случае, заместителем мэра - секретарем Киевсовета Галиной Герегой уточнил источник в КГГА.
По словам собеседника агентства, согласование кандидатуры Голубченко состоялось на прошлой неделе, однако на сегодняшний день распоряжение Г.Гереги в отдел кадров еще не поступало.
Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпало более месячной нормы снега, что привело к коллапсу инфраструктуры города.
26 марта председатель КГГА Александр Попов заявил, что принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.
Голубченко в конце марта был назначен на должность и.о. первого заместителя председателя КГГА. Однако Попов тогда заявил, что это неокончательное решение, и сообщил, что рассматривается несколько кандидатур на должность его первого заместителя.