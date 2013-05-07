ТОП-10 (7 мая)

Инфляция в апреле составила 0% - Госстат

Цены производителей промпродукции в апреле выросли на 2,5%

Кабмин в этом году планирует добиться пересмотра газовых и нефтяных договоров

Кабмин утвердил Стратегию управления государственным долгом на 2013-2015 годы

Украинским водителям вернут «письма счастья» и запретят тонировать авто

Украина временно запретила ввоз свинины из Беларуси

Украина временно ограничила поставки в Таможенный союз продукции четырех предприятий

Минфину не удалось продать ОВГЗ на аукционе 7 мая

«Нафтогаз» выкупит у банка «Финансовая инициатива» ОВГЗ на 581,5 млн грн

Вилкул: для улучшения качества дорог нужно до 40 млрд грн в год

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Инфляция в апреле составила 0% - Госстат

Инфляция в Украине в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года составила 0%, против апреля 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%, с начала 2013 года (апрель 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, в апреле против марта 2013 года больше всего подорожали фрукты - на 3% (против апреля 2012 года - снижение на 7,1%), овощи - на 3,3% (снижение на 16,6%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 1,1% (рост 7,6%) и транспортные услуги - на 0,6% (рост 2,7%).

Заметное снижение цен зафиксировано на яйца - на 13,7% (против апреля 2012 года - снижение на 30,4%), молоко - на 1,3% (снижение 3,7%), сахар - на 0,7% (снижение на 16,4%).

По остальным позициям в апреле против марта 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,3 п.п.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит госбюджета – 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.

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Цены производителей промпродукции в апреле выросли на 2,5%

В Украине цены производителей промышленной продукции в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года выросли на 2,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с апрелем 2012 года цены производителей промпродукции в апреле т.г. снизились на 1%, с начала года (апрель 2013 года против декабря 2012 года) - выросли на 3,4%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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Кабмин в этом году планирует добиться пересмотра газовых и нефтяных договоров

Правительство в текущем году намерено осуществить пересмотр действующих и заключить новые договоры о снижении уровня цен на природный газ и нефть для преодоления отрицательного сальдо во внешней торговле.

Согласно распоряжению Кабинета министров (№281 от 29 апреля), пункт о снижении цены газа и нефти определен первым в плане мероприятий по преодолению отрицательного сальдо во внешней торговле.

Этим распоряжением также отменяется план мероприятий по преодолению отрицательного сальдо во внешней торговле, утвержденный распоряжение №1074 от 26 октября 2011 г. Согласно этому плану, в 2012 году правительство должно было принять меры для пересмотра действующих или заключения новых международных договоров о снижении уровня цен на природный газ и нефть.

Справка УНИАН. Украина на протяжении последних трех лет ведет пока безрезультатные переговоры с Россией о снижении цены на газ, а та в ответ требует контроля над ГТС либо интеграции в Таможенный союз. В связи с этим, Украина ведет активный поиск замены российским энергоносителям. Это касается, в первую очередь, увеличения добычи собственного газа и разработок сланцевого "голубого топлива".

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Кабмин утвердил Стратегию управления государственным долгом на 2013-2015 годы

Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2013-2015 годы.

Текст постановления от 29 апреля 2013 г. обнародован на Правительственном портале.

Этим же решением Кабмин признал утратившим силу свое предыдущее постановление (от 10 мая 2012 г. № 607) “Об утверждении Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2012-2014 годы”.

Как отмечается в документе, на протяжении 2012 года обеспечено удержание объема государственного долга на уровне около 28,5% внутреннего валового продукта, что на 1,5 процентного пункта ниже предельного показателя, установленного на конец указанного периода.

Общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.

Учитывая такой объем заимствований, предусмотренных в Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, объем государственного долга в национальной валюте будет составлять 483 млрд грн.

В 2014 и 2015 годах прогнозный объем заимствований будет составлять соответственно 131,4 млрд и 125,6 млрд грн.

В постановлении указано, что реализация Стратегии даст возможность достичь на конец 2013, 2014 и 2015 годов соответственно таких результатов: отношение объема государственного долга к внутреннему валовому продукту - на уровне не более 30,6%, 30,9% и 31%;

доля государственного внутреннего долга - не менее 50%;

средневзвешенный срок до погашения государственного долга - не менее 5,1, 5,3 и 5,4 года;

доля государственного долга с фиксированной ставкой - не менее 65%;

доля государственного долга, который рефинансируется в соответствующем периоде, в общей сумме государственного долга на начало такого периода - ориентировочно не более 20%.

Между тем, в документе отмечено, что основным фактором усиления долговой нагрузки на государственный бюджет в ближайшей и среднесрочной перспективе является необходимость погашения внешних долгов, среди которых наибольший объем имеет займ Международного валютного фонда.

На протяжении 2013 года пиковая нагрузка на государственный бюджет ожидается в мае, июне, августе и ноябре за счет погашения займа Международного валютного фонда и облигаций внешнего государственного займа 2003 года.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл.

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Украинским водителям вернут «письма счастья» и запретят тонировать авто

Правительство планирует возобновить автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщает Bigmir.net, в Кабинете министров заканчивают работу над новым законопроектом, который вернет автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений. Планируется, что фиксироваться на камеру будут абсолютно все нарушения ПДД, а информацию об их фиксации и штрафных санкциях водители будут получать по почте.

Планируется, что водитель будет получать заполненный протокол и фотографию, на которой зафиксировано нарушение, с точными координатами и временем. Если штраф не будет оплачен в течение 15 дней, его сумма увеличивается вдвое. Через два месяца дело передается в исполнительную службу и автомобиль могут задержать.

«Таким образом, Вы можете получить "письмо счастья" от ГАИ, если не пропустили пешехода, проехали на красный свет, развернулись через две сплошные и т.п.», - отмечает Bigmir.net.

Чтобы новые автоматические камеры могли рассмотреть лица водителей, тонировку стекол хотят запретить.

ГАИ располагает 24 мобильными лабораториями, которые будут проверять тонированные автомобили во всех областях Украины, но таких лабораторий не хватает, поскольку в Украине до 85% транспортных средств имеют затонированные стекла.

По словам руководителей ГАИ, система фото- и видеофиксации может заработать уже к концу года. Осталось только принять необходимые законы, создать единую базу нарушений с выходом на таможню и заставить украинцев растонировать автомобили.

«Если народные депутаты нас поддержат, до конца года, максимум до весны следующего, ни одной тонированной машины в стране не будет. Мы тянули с этим до последнего, но необходимо ставить точку. Если хотим отдать вопрос фиксации нарушений технике, исключив человеческий фактор, автомобили должны быть растонированы. В противном случае, новые системы будут работать некорректно. Осенью начнем жестко штрафовать за тонировку», - заявил один из представителей УГАИ МВД Украины, которого цитирует «Первая передача».

Также в ГАИ обещают навести порядок с единой базой штрафников, которую разрабатывают тоже не первый год.

В МВД уже готов законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений (в том числе за тонировку - до 680 грн). Этот же проект дает право ГАИ осуществлять контроль технического состояния во время эксплуатации транспортного средства.

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Украина временно запретила ввоз свинины из Беларуси

Украина временно запретила ввоз из Беларуси свинины, а также мяса других животных и мясопродуктов, подверженных риску заражения африканской чумой свиней (болезни Монтгомери), сообщается на официальном сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о гибели животных в Барановичском районе Республики Беларусь и подозрениями в распространении африканской чумы свиней, распоряжением заместителя главного государственного инспектора ветеринарной медицины временно запрещается ввоз из этой страны (Беларуси - УНИАН) в Украину животных, подверженных болезни, продукции и сырья из мяса этих животных», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году случаи возникновения болезни были зафиксированы на территории Российской федерации – в том числе вблизи границ Украины.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

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Украина временно ограничила поставки в Таможенный союз продукции четырех предприятий

Москва. Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ввела временные ограничения на поставки в страны Таможенного союза продукции четырех украинских предприятий, в животноводческой продукции которых обнаружены запрещенные вещества.

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.

«В связи с обнаружениями запрещенных и вредных веществ в партиях животноводческой продукции предприятий Украины № 10-20-03 (Комплекс ООО «Агромарс»), № 05-02-01Mt PM (ООО «Тавр-Плюс»), ЧАО «Мироновская птицефабрика», ООО «Элитекс», Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины со 02.05.2013 вводит временные ограничения на поставку продукции указанных предприятий в страны Таможенного союза», - говорится в сообщении. При этом не сообщается, какие именно вещества обнаружены в продукции украинских предприятий.

Отмечается, что об отмене временных ограничений будет сообщено дополнительно.

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Минфину не удалось продать ОВГЗ на аукционе 7 мая

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 7 мая, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет.

Справка УНИАН. По состоянию на 7 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 216,798 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,821 млрд грн, нерезидентов - 4,791 млрд грн.

Министерство финансов Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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«Нафтогаз» выкупит у банка «Финансовая инициатива» ОВГЗ на 581,5 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у коммерческого банка «Финансовая инициатива» на сумму 581,492 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОВГЗ реализуются тремя лотами, а закупка производится у одного участника.

Дата акцепта - 30 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Банк «Финансовая инициатива» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является финансовая компания «Инвест-Сервис» (100% акций банка). Согласно сведениям СМИ, банк принадлежит бизнесмену Олегу Бахматюку, владельцу одного из крупнейших аграрных производителей Украины - компании Ukrlandfarming.

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Вилкул: для улучшения качества дорог нужно до 40 млрд грн в год

Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год. Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул, представляя на заседании правительства Концепцию стратегии развития автодорожного хозяйства, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Необходимое реформирование системы «Укравтодора» должно сопровождаться увеличением финансирования работ по содержанию, ремонту и строительству дорог с предусмотренных на этот год 16,9 млрд грн до 40 млрд грн в год», - цитирует пресс-служба Вилкула.

При этом вице-премьер отметил, что реформа системы дорожного хозяйства предполагает разграничение функций по заказу, контролю и выполнению дорожных работ. «Неэффективно, когда планирование, функции заказчика, контроль и зачастую выполнение работ сосредоточены в одном ведомстве. Нужна новая система», - подчеркнул Вилкул, заявив, что представленная им Концепция стратегии развития автодорожного хозяйства в этом смысле отвечает лучшим практикам Европейского союза в этой сфере.

Как следует из предложенной концепции, функции стратегического планирования решено закрепить за Министерством инфраструктуры, функцию контроля качества дорога – за Государственной транспортной инспекцией (Укртрансинспекцией), а «Укравтодор» выступит преимущественно заказчиком работ по дорогам государственного значения, которых в Украине 52 тыс. км.

Дороги местного значения, которых в стране 117,7 тыс. км предложено передать в введение глав облгосадмнистраций, чтобы персонифицировать ответственность за качество дорог в области.

Как сообщал УНИАН, в марте премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью посредством, прежде всего, разделения функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. «Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал глава правительства.

Кроме того, выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины 21 марта Азаров заявил, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.

УНИАН