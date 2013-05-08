ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Украинское правительство повысило потолок прямого госдолга», в котором пишет: Кабмин постановил - отношение прямого госдолга Украины к ВВП на конец 2013 года не должно превысить 30,6%. Предыдущая долговая стратегия Кабмина оговаривала показатель на конец 2013 и 2014 годов не выше 25% ВВП…

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Также «Дело» в публикации «Регионал» предлагает вернуть пенсионный сбор при покупке валюты» пишет: законопроект Владимира Зубика предусматривает введение с 1 июля 2013 года обязательного 1% сбора при покупке валюты…

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Издание «Сегодня» в публикации «Курс гривни укрепился, но в ближайшее время может упасть» пишет: по мнению экспертов, небольшое падение евро и доллара связано с тем, что перед праздниками украинские банки активно распродавали иностранные валюты…

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Также «Сегодня» в публикации «США ошиблись с путем выхода из кризиса - МВФ» пишет: глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что секвестирование бюджета США на 85 млрд долл. было неправильным шагом…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Правительство предлагает утилизацию речного «хлама» пишет: Минпромторг и Минтранс предлагают обновить речной пассажирский флот по аналогии с автопромом, когда покупку машин, произведенных в России, стимулировали компенсацией за утилизацию старых авто...

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Издание «Ведомости» в публикации «Москва сокращает раздачу бесплатных квартир» пишет: вместо них очередникам сулят множество субсидий на покупку жилья и больше квартир в аренду…

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Также «Ведомости» в публикации «Как Виктор Вексельберг потратил деньги от продажи ТНК-BP» пишут: сразу после продажи ТНК-BP «Ренова» Виктора Вексельберга погасила все долги - 2 млрд швейцарских франков. Правда, тут же заняла еще 1 млрд…

(УНИАН)