Количество туристов-украинцев в 2012 году выросло вдвое

Количество туристов-граждан Украины, которые выезжали за границу в 2012 году, увеличилось на 98% - до 2,76 млн человек с 1,39 млн человек в 2011 году. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, количество иностранных туристов, посетивших Украину в 2012 году, сократилось на 21,4% - до 269 тыс. человек с 343 тыс. человек в 2011 году, при этом количество внутренних туристов Украины увеличилось в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 33,5% - до 807 тыс. человек с 604 тыс. человек.

Вместе с тем, количество иностранных граждан, которые посетили Украину (включая однодневных посетителей) в 2012 году, увеличилось на 7,45% - до 23 млн человек с 21,4 млн человек в 2011 году, а количество украинских граждан, которые выезжали за границу в 2012 году, увеличилось по сравнению с 2011 годом на 8,4% - до 21,43 млн человек с 19,77 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в Гостуризмкурорте считают, что в Украине объем въездного туризма по итогам 2013 года вырастет на 15% по сравнению 2012 годом.

Украина в 2013 году намерена внедрить национальные стандарты санаторно-курортного туризма, гармонизированные с требованиями и нормами Евросоюза.