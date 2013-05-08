Антимонопольный комитет намерен урегулировать рынок ритуальных услуг

Антимонопольный комитет Украины проводит исследование рынка ритуальных услуг и намерен создать рабочую группу для нормативного урегулирования рынка, сообщили УНИАН в АМКУ.

По словам государственного уполномоченного комитета Николая Бараша, предварительные результаты исследования свидетельствуют о системных проблемах функционирования данного рынка. В частности, в АМКУ отмечают бездействие органов местного самоуправления в вопросе определения ритуальных служб, применение тарифов на ритуальные услуги без их согласования с органами местного самоуправления. Среди проблемных моментов - экономическая необоснованность тарифов на ритуальные услуги, предоставление ритуальным службам функций, не предусмотренных законом и т.д.

В АМКУ считают, что данные вопросы должны быть нормативно урегулированы и предлагают создать экспертную рабочую группу из числа специалистов рынка ритуальных услуг, органов власти и органов местного самоуправления, чтобы выработать предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты в этой сфере.