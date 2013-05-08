ТОП-10 (8 мая)

Арбузов надеется, что парламент разрешит аренду ГТС

В Запорожской области в течение трех лет будет создан автомобильный кластер

Вступает в силу закон о взносах в Пенсионный фонд работающими за рубежом украинцами

Заработал указ Президента об усилении контроля за рынком лекарственных средств

Путин подписал закон о запрете чиновникам РФ иметь счета в иностранных банках

Базовая дефляция в апреле составила 0,1%

Королевская заявляет о "рекордном перевыполнении поступлений в Пенсионный фонд"

Вопрос экспорта кондитерских изделий в Беларусь будет решен в ходе межправительственных переговоров

Баррозу призывает страны Евросоюза к срочному созданию единого энергетического рынка

На соцпомощь в мае направлено почти 3 млрд грн

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Арбузов надеется, что парламент разрешит аренду ГТС

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов надеется, что Верховная Рада примет поданный правительством законопроект, которым фактически отменяется запрет на аренду газотранспортной системы.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос агентства УНИАН, после посещения народного мемориала в память о погибших во время Великой Отечественной войны в селе Мрыги (Конча-Заспа).

“Я надеюсь, что в Верховной Раде будет единство принятия решения. Я надеюсь, что в ближайшее время все законы, которые подало правительство, будут приняты”, - сказал Арбузов.

При этом он подчеркнул, что этот законопроект необходимо было внести для продолжения реформирования НАК “Нафтогаз Украины”.

“Это необходимо было сделать для того, чтобы продолжить реформирование этой отрасли. И этот шаг продиктован пожеланиями Европейского Союза, чтобы навести порядок в этой отрасли”, - сказал Арбузов.

Также он отметил, что законопроект разрабатывался не под требования России или Евросоюза. “Речь не идет о том, что этот закон принимается под кого-то. Этот закон принимается в принципе. Если закон будет принят, и будут развиваться дальнейшие события - все желающие будут видеть, как это все происходит. Тут нет никакой проблемы ни с Евросоюзом, ни с Россией”, - сказал Арбузов, отвечая на вопрос, каким образом принятие данного закона отразится на переговорах с Россией о снижении цены на газ.

Напомним, ранее Россия заявляла, что компромиссный вариант по дальнейшему развитию и управлению украинской газотранспортной системой позволит РФ существенно снизить цену газа для Украины.

Как сообщал УНИАН, власти Украины не исключают возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

14 марта Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 19 марта заявил, что ЕС до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

3 мая на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий 3 мая в Брюсселе на брифинге после участия в круглом столе относительно развития газового рынка Украины пообещал европейским партнерам прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы. Он также отметил, что украинская сторона планирует информировать европейских партнеров по поводу всех решений, одобренных украинским парламентом в сфере реформирования газового рынка.

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В Запорожской области в течение трех лет будет создан автомобильный кластер

Пилотный проект по созданию автомобильного кластера планируется реализовать в Запорожской области в течение трех лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Реализовывать проект, цель которого - сконцентрировать на определенной территории группу взаимосвязанных компаний, которые будут дополнять и усиливать конкурентные преимущества друг друга, будет правительство Украины совместно с UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) в рамках Программы делового партнерства.

В пресс-службе отмечают, что это будет первый отраслевой проект UNIDO в Украине.

«Главная цель проекта - усилить позиции мелких и средних поставщиков автомобильных компонентов для того, чтобы они могли соответствовать требованиям как отечественных, так и зарубежных производителей транспортных средств», - отмечают в Минэкономразвития.

Реализация проекта будет способствовать повышению конкурентоспособности производства и росту квалификации кадров, задействованных в автопроме, создаст перспективу интеграции украинских производителей в сети поставок для транснациональных компаний. «Это особенно важно, учитывая евроинтеграционные стремления Украины», - отмечают в министерстве.

По информации пресс-службы, в июне-июле в Украине пройдут два семинара, на которых будут представлены рекомендации UNIDO по созданию и развитию автомобильного кластера в Запорожской области.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО «ЗАЗ», г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

«ЗАЗ» в 2011 году увеличил чистую прибыль в 10,8 раза, по сравнению с 2010 годом, до 107,663 млн грн.

В 2012 году “ЗАЗ” сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году «ЗАЗ» планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.

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Вступает в силу закон о взносах в Пенсионный фонд работающими за рубежом украинцами

9 мая 2013 года вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о добровольной уплате единого взноса».

Документ опубликован в газете «Урядовый курьер» (№16 от 8 мая 2013 г.).

Согласно тексту закона, документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2013 года большинство Верховной Рады приняло закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о добровольной уплате единого взноса».

По данным Информационного управления Аппарата Верховной Рады, документом внесены изменения в законы «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Данными законами урегулированы вопросы определения размера взноса при добровольной уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Украины; вопросы уплаты единого взноса в Пенсионный фонд Украины в иностранной валюте расположенными за пределами Украины предприятиями, учреждениями, организациями (в том числе международными) за ее работников, являющихся гражданами Украины, а также гражданами Украины, которые работают или постоянно проживают за пределами Украины в соответствии с договорами о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования;

вопросы одноразовой уплаты застрахованным лицом единого взноса за предыдущие периоды (в том числе за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года). При этом сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального и больше максимального страхового взноса, установленного на дату заключения договора.

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Заработал указ Президента об усилении контроля за рынком лекарственных средств

8 мая 2013 года вступил в силу указ Президента Украины Виктора Януковича «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 апреля 2013 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами».

Текст указа опубликован в газете «Урядовый курьер» (№16 от 8 мая 2013 г.).

Согласно документу, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с решениями СНБО, Кабинету министров поручено подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах».

В законопроекте необходимо предусмотреть обязательное определение во время государственной регистрации генерических лекарственных средств их биоэквивалентности, терапевтической эффективности, наличия высоких фармакоэкономических характеристик; отмену государственной регистрации лекарственных средств, в том числе на основании нарушения процедуры такой регистрации, отсутствия лекарственного средства на рынке Украины более двух лет с даты государственной регистрации.

Правительство должно в трехмесячный срок принять меры, направленные на урегулирование вопросов обращения с фальсифицированными, некачественными лекарственными средствами, в том числе теми, срок пригодности которых закончился, относительно, в частности: установления требований к ведению первичного учета, инвентаризации, паспортизации, представления статистической отчетности об объемах образования отходов; создание при участии Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций необходимой промышленной инфраструктуры обращения с отходами; создание действенной системы контроля за операциями обращения с отходами.

Кабмину поручено обеспечить в четырехмесячный срок введение в установленном порядке государственного регулирования цен (с использованием механизма определения сравнительных (референтных) цен) на лекарственные средства для лечения больных сахарным диабетом, а также механизма частичного возмещения стоимости таких лекарственных средств за счет средств государственного и местных бюджетов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить устранение в месячный срок нарушений, установленных проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой Украины в соответствии с пунктом 4 решения СНБО от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами», введенного в действие указом Президента от 30 августа 2012 года № 526, и принять соответствующие меры реагирования в отношении должностных лиц, допустивших такие нарушения.

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Путин подписал закон о запрете чиновникам РФ иметь счета в иностранных банках

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Об этом сообщается на сайте Президента РФ.

Соответствующий закон был принят Государственной думой РФ 24 апреля 2013 года и одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года.

Федеральным законом определяются следующие категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет: лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности первого заместителя и заместителей генерального прокурора РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, государственные должности субъектов РФ, должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, должности федеральной государственной службы и должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет Президент РФ, правительство РФ или генеральный прокурор РФ, должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также супруги и несовершеннолетние дети указанных лиц.

Законом предусмотрено, что нарушение запрета лицом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми влечёт за собой в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица, досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной думы, федерального судьи, депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также освобождение от иной должности в связи с утратой доверия.

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Базовая дефляция в апреле составила 0,1%

Базовая дефляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в апреле 2013 года против марта 2013 года составила 0,1% (БИПЦ — 99,9%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по данным ведомства, в апреле 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ — 99,7%), к апрелю 2012 года зафиксирована инфляция — 0,3%, январь-апрель 2013 года против января-апреля 2012 года — инфляция 0,5%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года составила 0%, против апреля 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%, с начала 2013 года (апрель 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.

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Королевская заявляет о "рекордном перевыполнении поступлений в Пенсионный фонд"

Поступления от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины в январе-апреле 2013 года выросли на 9,4% (на 4,6 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 53,293 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом заявила министр социальной политики Украины Наталия Королевская.

В частности, в апреле от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд Украины поступило 14,9 млрд грн, что составляет 108% от плана.

«По результатам апреля мы получили рекордное перевыполнение поступлений в Пенсионный фонд с начала года. От уплаты ЕСВ поступило 14 млрд 885,8 млн грн. Это 108% от плана, то есть перевыполнение - 1,1 млрд грн. Всего с начала года перевыполнение поступлений составило 1,8 млрд грн. В целом в ПФУ за четыре месяца поступило 53 млрд 293,1 млн грн, что на 4 млрд 588,7 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказала министр.

Королевская добавила, что при Минсоцполитики создана специальная рабочая группа из ученых, экспертов, специалистов министерства и Пенсионного фонда, которая работает над осовремениванием пенсионных выплат, введением второго уровня накопительной пенсионной системы, а также занимается вопросом пенсионного возраста для женщин.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 г. от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины поступило 13,2 млрд грн, что составляет 102,5% от плана.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.

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Вопрос экспорта кондитерских изделий в Беларусь будет решен в ходе межправительственных переговоров

Правительство Украины намерено провести переговоры с правительством Беларуси для разрешения проблем на таможне, возникших при ввозе кондитерской продукции из Украины в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, отвечая на вопросы журналистов после посещения народного мемориала в память о погибших во время Великой Отечественной войны в селе Мрыги (Конча-Заспа).

«У нас планируется встреча - межправительственная комиссия будет работать. На следующей неделе я соберу все вопросы, и буду решать с правительством Беларуси», - сказал Арбузов.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы ассоциации «Укркондпром» Александра Балдинюка, остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра может повлечь за собой потери для отечественных кондитерских предприятий в размерах до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну полностью заблокирован.

«Наши грузы попали под усиленный таможенный осмотр», - сказал Балдинюк.

При этом он отметил, что законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.

Балдинюк проинформировал, что в апреле украинские кондитеры планировали поставить на рынки Беларуси 3 тыс. тонн сладких изделий.

Выручка производителей от поставки кондитерских изделий на рынки Беларуси в 2012 году составила 1,5 млрд грн.

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Баррозу призывает страны Евросоюза к срочному созданию единого энергетического рынка

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу призывает страны-члены ЕС к срочным действиям в создании единого энергетического рынка и борьбе с уклонением от налогообложения.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, об этом говорится в письме Баррозу в адрес лидеров стран-членов ЕС в канун запланированного на 22 мая заседания Европейского Совета, в повестке дня которого стоят оба вопроса.

“Хотя энергетический микс значительно отличается в разных странах-членах ЕС, перед нами стоят похожие вызовы. Мы можем лучше бороться с этими вызовами вместе”, - выразил убеждение Президент Еврокомиссии.

Баррозу назвал одним из таких вызовов большое расхождение цен на энергоносители в странах-членах ЕС, что, по его мнению, является свидетельством фрагментарности рынка.

“Часть решения проблемы высоких цен на энергоносители в наших руках – если мы завершим формирование внутреннего энергетического рынка и реализуем действующее законодательство”, - отметил Президент Еврокомиссии.

По его убеждению, для этого необходимо, в частности, срочно реализовать на практике так называемый Третий энергетический пакет законодательства ЕС, который предусматривает дальнейшую либерализацию внутреннего рынка, а также принять меры для содействия привлечению инвестиций, как на национальном, так и на европейском уровнях, в энергетическую инфраструктуру, в том числе трансграничную в пределах ЕС.

Баррозу также выразил убеждение в необходимости дальнейшей диверсификации источников поставки энергоресурсов, что требует, в том числе того, чтобы Европа говорила на международной арене “одним голосом”, а также координации между странами-членами в политике развития энергетики из возобновляемых источников и развития потенциала неконвенционных энергоресурсов.

“Мы должны действовать срочно, в соответствии с предыдущим заключением Европейского Совета, и дать политический толчок на наивысшем уровне”, - отметил Президент Еврокомиссии.

Что касается вопроса уклонения от уплаты налогов, то, по словам Баррозу, этот вопрос требует ряда решений от лидеров ЕС, в том числе относительно реализации представленного Комиссией Плана действий по усилению борьбы против налогового мошенничества и уклонения от налогообложения, а также относительно пересмотра рекомендаций о странах “налогового рая” и об агрессивном налоговом планировании.

Он напомнил, что подход Комиссии к этому вопросу в последние несколько лет базируется на принципе автоматического обмена информацией относительно всех форм прибылей. Президент Еврокомиссии сообщил, что в ближайшее время Комиссия представит проект законодательства, который расширяет применение этого принципа.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В «Третьем энергетическом пакете» также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.

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На соцпомощь в мае направлено почти 3 млрд грн

В Украине своевременно и в полном объеме профинансирован первый транш государственной социальной помощи за май в сумме почти 3 млрд грн.

Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Мущинин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по его словам, невзирая на длительные майские праздники, финансирование состоялось в соответствии с установленным Порядком.

«По оперативной информации, средства первого транша государственной социальной помощи, среди которых выплаты по уходу за детьми, помощь малообеспеченным семьям и выплаты детям-инвалидам, уже перечислены в регионы. На эти потребности было направлено 2 млрд 928 млн грн», - сказал он.

По словам Мущинина, невзирая на то, что почти вся первая декада мая - выходные и праздничные дни, график финансирования государственной социальной помощи был соблюден. «В соответствии с утвержденным Кабмином Порядком финансирование выплат должно происходить до 10 числа каждого месяца, поэтому мы даже опережаем предельные сроки. Таким образом, средства должны поступить людям не позже 15-16 мая», - сказал он.

По словам Мущинина, финансирование второго транша, как это и предусмотрено, состоится до 25 мая.

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