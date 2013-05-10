Лидеров оппозиции не будут судить за блокирование Рады

Сегодня Голосеевский районный суд Киева закрыл дело по иску гражданки Веры Ивановой к лидерам трех оппозиционных фракций: «УДАР» Виталия Кличко, «Батькивщина» Арсения Яценюка и «Свобода» Олега Тягнибока о противоправных действиях во время блокирования работы Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».

Суд закрыл его в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

«Тем самым суд удовлетворил ходатайство представителей ответчика», – отметили в «УДАРе».

«Соответствующее постановление свидетельствует о том, что во время блокирования президиума ВР Кличко, Яценюк и Тягнибок не выполняли управленческих функций государственных чиновников, а в сессионном зале в это время проходила акция общественного неповиновения и протеста против действующего режима», - отметил представитель «УДАРа» Виталий Плукар.

В свою очередь секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия, депутат из фракции «Батькивщина» Павел Петренко прибавил, что закрытие дела против лидеров оппозиции было единственно правильным решением суда.

«Суд закрыл производство, не давая возможности в будущем спекулировать этим вопросам», - отметил Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По его словам, кроме того, что административный суд не наделен полномочиями рассматривать такого рода споры, заявленные исковые требования были не обоснованы по сути: «Истец так и не смогла объяснить суду, каким образом блокированием трибуны были нарушены ее права».

Как сообщалось, гражданка Иванова обратилась в Голосеевский райсуд с иском о признании действий относительно организации и блокирования парламентской трибуны лидерами оппозиции неправомерными.

11 апреля представители Яценюка, Кличко и Тягнибока подали ходатайство о закрытии производства по данному делу, ведь блокирование трибуны народными депутатами было формой общественного сопротивления, а не реализацией управленческих функций, а следовательно, нардепы действовали как граждане Украины, а не как субъекты властных полномочий.

Именно поэтому, как отметили представители оппозиции, такое дело является неподведомственным административному суду.