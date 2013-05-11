Министр иностранных дел Украины 13 мая посетит Великобританию

13 мая министр иностранных дел Украины Леонид Кожара посетит с рабочим визитом Великобританию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, программой визита предусмотрена встреча с госсекретарем по иностранным делам Содружества Вильямом Хейгом.

Среди основных вопросов для обсуждения: повестка дня украинско-британских отношений, в частности, график двусторонних контактов на высоком и высшем уровне, взаимодействие с Великобританией по вопросам реализации евроинтеграционного курса Украины и приоритетов председательства нашего государства в ОБСЕ.

Во время пребывания в Лондоне Кожара планирует встретиться с британскими парламентариями, выступить в Королевском институте международных отношений «Четем Хаус» и дать интервью местным СМИ.