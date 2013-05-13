Новороссийская база Черноморского флота РФ не станет заменой севастопольской

Новороссийская военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации не создается взамен Севастопольской базы российского флота, сообщил в интервью РИА «Новости» главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Виктор Чирков.

"Севастополь остается основным пунктом базирования кораблей ЧФ. Но существует программа развития НВМБ, которая также должна обеспечить базирование кораблей, включая создание учебных центров, где личный состав будет заниматься профессиональной подготовкой, например, в классах по борьбе за живучесть кораблей", - сказал главком. По его словам, речь идет в первую очередь о Новороссийске, потому что учебный центр в Севастополе давно существует.

Чирков рассказал, что уже в 2014 году Новороссийская военно-морская база ЧФ РФ будет готова к приему новых кораблей и подводных лодок. В течение ближайших нескольких лет на Черноморский флот придут шесть новых подводных лодок (проект 636 - ред.) и шесть фрегатов (проект 11356 - ред.).

"Задача стоит уже в 2014 году обеспечить прибытие новых кораблей и подводных лодок", - сказал главком.

Он подчеркнул, что развитие НВМБ ведется в соответствии с федеральной целевой программой. В первую очередь идет строительство геопорта, а затем получит развитие вся инфраструктура, которая позволит полностью обеспечить базирование новых современных кораблей и подводных лодок.

"Планируется ремонт и реконструкция здания штаба, создание системы жизнеобеспечения, то есть подача топлива, энергетика, связь, управление", - сказал Чирков.