Анонс на 13 мая

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Темника на тему: «Реализация Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы».

* 12-30 - в УНИАН состоится презентация Программы Международного форума инвестиций и инноваций, который пройдет в формате Business VIP и откроет Дни Киева - 2013. Европейская Экономическая Палата Торговли, Коммерции и Промышленности в Украине и председатель КГГА Александр Попов проведут мероприятие, которое состоится 15-17 мая 2013 года в Киеве и откроет Дни Киева 2013. Миссия Форума: Представление открытой платформы взаимодействия и сотрудничества во всех возможных направлениях для Украины (Ассоциация о зоне свободной торговли с ЕС, сотрудничество с Таможенным союзом и другие интеграционные объединения). В программе: пленарные инвестиционные сессии, дискуссионные панели, выставка инновационных проектов, официальный прием президента Европейской Экономической Палаты Торговли, Коммерции и Промышленности в Украине; уникальный КИЕВСКИЙ БАЛ. На Форуме будет представлена возможность увидеть: трехмерные русские шахматы, уникальную коллекцию скифского золота от «РОДОВИД музея», фотовыставку Виталия и Елены Васильевых - всемирно известный проект «NEO», работы которого признаны самыми дорогими фотографиями СНГ и др. Участники: Станислав Григорский, президент Европейской Экономической Палаты Торговли, Коммерции и Промышленности в Украине, Александр Попов, глава КГГА, Игорь Дидковский, председатель Попечительского Совета EEIG в Украине; Евгений Кудрявец, председатель организационного комитета Международного форума инвестиций и инноваций. Во время пресс-конференции будет проводиться аккредитация на все мероприятия Форума. Аккредитованным журналистам будут вручены приглашения на уникальный Киевский бал (ул.. Крещатик, 4, конференц-зал).

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