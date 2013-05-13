ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Россия обнаружила в украинской курятине сальмонеллу» пишет: Украинские ветеринары решили не дожидаться запрета Россией на ввоз курятины и сами ограничили импорт курей в страны Таможенного союза из-за найденных в мясе сальмонеллы и листерии…

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Евросоюз готовит контрольную закупку», в котором пишет: После громких скандалов с подменой говядины кониной и дорогих видов рыбы более дешевыми аналогами Евросоюз предлагает кардинально изменить законодательство о качестве и безопасности пищевой продукции. Теперь производителей и поставщиков ожидают внезапные проверки со стороны контролирующих органов…

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Под льготы не подкопаться», в котором пишет: Правительству будет сложно убедить парламент в необходимости отмены или урезания налоговых льгот аграриев. В Партии регионов уже отрицательно отреагировали на такое намерение Миндоходов и предложили ввести мораторий до 2018 года на пересмотр налоговых преференций. Представители аграриев поддерживают инициативу, но отмечают, что налоговую поддержку малых сельхозпредприятий следует сохранить даже после 2018 года, когда аграрии должны начать платить НДС в госбюджет…

* * *

«Сегодня» в публикации «На новых киевских каштанах обнаружен гриб. Ученые: символ Киева может погибнуть» пишет: Тема высадки итальянских каштанов на Крещатике обрастает новыми скандальными подробностями. В апреле частная компания подарила городу 115 каштанов сорта Бриотти. Стоимость одного дерева составила порядка 5400 грн. Сразу после этого по столице поползли слухи, что итальянские каштаны больны, поскольку их стволы покрыты лишайниками, утверждали экологи. «Сегодня» решила выяснить, что именно угрожает символу Киева…

* * *

Сайт «УНИАН-Экономика» подводит важнейшие итоги минувшей недели в публикации «Баланс недели: правительство спешит с ГТС, «улучшение» задерживается, ВТО с новым «главнокомандующим», Газпром «отдали» под контроль»…

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «ЛДПР предлагает отнять у россиян доллары» пишет: Через два года у россиян, не избавившихся от этой валюты, ее будут изымать в пользу государства…

* * *

«Ведомости» в публикации «Госинвестиции попадут под общественный контроль» пишут: В России с 2014 года инвестпроекты, финансируемые государством, будут проходить публичный аудит: без согласия общественности и независимых экспертов бюджет не даст денег…

(УНИАН)