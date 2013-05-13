Грищенко в Литве примет участие в заседании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

В понедельник начался визит в Литву вице-премьер-министра, сопредседателя Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества Константина Грищенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, кроме проведения XV заседания межправительственной комиссии Грищенко проведет встречи с руководством и членами правительства Литовской Республики, ознакомится с опытом работы станции экстренной медицинской помощи в Вильнюсе и выступит в Вильнюсском университете на международной конференции «Магдебургское право: исторические и современные связи между городами».

«Литва сегодня является одним из наиболее последовательных и активных друзей Украины в Европейском Союзе, нашим важным экономическим партнером. И на уровне Президентов, и на уровне правительств существует интенсивный диалог, который обе стороны стремятся максимально усиливать», - заявил в начале визита Грищенко.

В повестке дня встреч - обсуждение путей укрепления и развития партнерских отношений между двумя странами в экономической и гуманитарной сферах, анализ выполнения договоренностей, достигнутых во время официального визита в Литовскую Республику Президента Украины Виктора Януковича 6 февраля нынешнего года, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Литва будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2013 года, а в ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит Восточного партнерства, в рамках которого Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.