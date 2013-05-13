Генпрокуратура остановила следствие по делу Щербаня, заявляет защитник Юлии Тимошенко

26 апреля Генеральная прокуратура Украины остановила следствие по делу об убийстве народного депутата Украины Евгения Щербаня в 1996 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко в понедельник на пресс-конференции.

Он отметил: "У меня в руках письмо Генеральной прокуратуры - есть соответствующее постановление следователя, согласованное с соответствующим прокурором". "Не прибегая к юридическому анализу этого документа, потому что он не имеет никакого значения, хочу сказать - это очередное подтверждение того, о чем защита говорила все время - никакого дела Щербаня не существует", - подчеркнул Власенко.

Он отметил, что "мыльный пузырь, который раздували в течение двух лет, просто лопнул". Он напомнил, что первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин "два года рассказывал о том, что якобы у него лично есть беспрекословные доказательства чьего-то участия в трагических событиях, связанных с гибелью народного депутата Щербаня".

Власенко отметил, что сегодняшние события свидетельствуют о том, что "этого дела нет".

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Тимошенко было вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.