Елиссев: Украина достигла прогресса по 8 из 11 критериев, необходимых для ассоциации с ЕС

Украина достигла прогресса по 8 из 11 критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе), советник Президента Украины – уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов Константин Елисеев.

“У нас в конце апреля состоялась активная сверка позиций (с ЕС - УНИАН). Мы сверили позиции, посмотрели, что сделали, что не сделали. Из 11 позиций, которые нами совместно определены с ЕС, по 8 достигли разного уровня прогресса”, - сказал Елисеев.

При этом он отказался уточнять, какой именно прогресс был достигнут по тем или иным направлениям. Но, по его словам, это позволяет надеяться на позитивное решение коллегии комиссаров ЕС относительно рекомендации на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной.

«Если бы это не позволяло мне надеяться, меня бы здесь не было», - сказал Елисеев.

По его словам, это техническое решение должно быть принято 15 мая. По итогам заседания комиссары ЕС должны передать пакет документов в Европарламент и Совет ЕС, а также всем странам - членам Евросоюза.

«Но я хочу отметить, что окончательное решение - политическое - о подписании Соглашения будет приниматься исключительно странами ЕС, ориентировочно в октябре этого года», - сказал Елисеев.

“Мы достигли разного прогресса. В некоторых вопросах мы достигли ощутимого прогресса, в другой сфере мы достигли ограниченного прогресса, но для меня главное, что процесс идет. Лед тронулся, и постепенно, даже за время короткое это, буквально за 2-2,5 месяцы начали демонстрировать конкретные результаты”, - сказал Елисеев.

Отвечая на вопрос, на какой стадии находится решение вопроса выборочного правосудия в Украине, Елисеев призвал не заниматься “субъективным подходом”.

“У нас есть три ключевых направления, и в рамках этих трех ключевых направлений (избирательная реформа, выборочное правосудие, проведение реформ - УНИАН) есть 11 вопросов, по которые мы работаем. И я хотел бы сказать, что мы постоянно мониторим. Вы знаете, что этот вопрос включает в себя очень много реформаторских мероприятий, в частности, реформирование статуса судей, реформа офиса генерального прокурора, Высшего совета юстиции. Это целый комплекс вопросов, и мы работаем не только с Брюсселем, но и с Венецианской комиссией, с Советом Европы”, - сообщил Елисеев.

По его словам, только что, например, состоялось совещание с советником Президента Андреем Портновым, который занимается вопросами правосудия.