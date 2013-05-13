Анонс на 14 мая

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание Пресс-клуба «Наш Продукт» на тему: «Продовольственная безопасность и безопасные продукты для украинцев: угрозы, возможности и перспективы». Участники: Мария Гулич, завлабораторией гигиены питания ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. Марзеева АМНУ; Игорь Каневский, координатор проекта «Центр потребительского контроля «ЧЕК»; Александр Бородыня, экс-заместитель директора департамента регуляторной политики Минэкономики Украины, президент Лиги «Укркожобувьпром». Гость пресс-клуба: Александр Кравчук, первый зам.главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Повышение квартплаты: кому и зачем это нужно?». Участники: Татьяна Бойко, эксперт по вопросам ЖКХ, Александр Сергиенко, директор Института города.

* Под председательством министра социальной политики Натальи Королевской состоится селекторное совещание с руководством региональных органов социальной защиты по развитию социальной сферы. В частности будет рассматриваться: ситуация на рынке труда, вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы, вопрос задолженности перед Пенсионным фондом, вопрос обеспечения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, семейными формами воспитания, выполнение социальных инициатив Президента на 2013 год.

* Пресс-конференция на тему: «Повышение акциза на пиво: поможет достроить больницу«Охматдет»? Участники: Константин Красовский, завотделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины; Юрий Павленко, Уполномоченный по правам ребенка Президента Украины; Андрей Пышный, народный депутат ВРУ, соавтор пакета законопроектов; Юрий Мирошниченко, народный депутат ВРУ; Андрей Шипко, народный депутат ВРУ; Мария Матиос, народный депутат ВРУ; Михайло Головко, народный депутат ВРУ; Анна Гопко, член Попечительского Совета больницы «Охматдет»,координатор кампании «Наши дети» движения добровольцев «Пространство свободы», Данило Гетьманцев, доктор юридических наук, эксперт налогового и финансового права, член Попечительского Совета больницы «Охматдет», Наталья Король, представитель Европейского бюро ВООЗ в Украине; Юлия Солоха, координатор кампании «За трезвую Украину», координатор проектов ГО «Жизнь».

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы развития виноградарства и виноделия в Украине». Участники: вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Грынык, начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Департамента земледелия Минагрополитики Украины Виктор Костенко, первый заместитель генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 093725 17 38.

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