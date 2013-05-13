ТОП-10 (13 мая)

Госфининспекция предлагает ввести аудит органов власти

«Укрлендфарминг» выбрал Deutsche Bank и Sberbank для организации довыпуска евробондов

Импортируемый в Украину газ в апреле подешевел до 415,12 долл.

Установку видеорегистраторов в автомобилях могут сделать обязательной

Годовой план приватизации за 4 месяца выполнен всего на 0,5%

Финплан «Нафтогаза» может быть утвержден на следующей неделе

Украина в этом году планирует импортировать 30-32,5 млрд кубометров газа

Кредитное соглашение по газопроводу «Уренгой - Помары - Ужгород» подпишут к сентябрю

Ставицкий говорит, что немецкая RWE заинтересована в украинских газовых хранилищах

Доходы госбюджета Украины в январе-апреле выросли на 5%

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Госфининспекция предлагает ввести аудит органов власти

Государственная финансовая инспекция Украины разработала и направила на согласование в Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли проект закона о введении государственного аудита административной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления на предмет их эффективности и целесообразности финансовых расходов на их содержание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на исполняющего обязанности главы Госфининспекции Виктора Костюшко.

«Опыт работы Госфининспекции доказывает, что введение госаудита админдеятельности является актуальным, в том числе для обеспечения финансово-бюджетной дисциплины посредством пресечения злоупотреблений в сфере использования государственных ресурсов, обусловленных неправильным выполнением отдельными руководителями своих функций и задач, прописанных в законодательстве, и должностных инструкциях», - цитирует пресс-служба Костюшко.

По его словам, принятия законопроекта позволит информировать руководство страны об эффективности и результативности работы органов власти и местного самоуправления по выполнению возложенных на них задач, функций и полномочий, а также о качестве принятых управленческих решений и обеспечении рационального использования общественных ресурсов.

«Аудит административной деятельности не будет распространяться на деятельность субъектов хозяйствования, что полностью отвечает курсу страны на дерегуляцию и уменьшение давления контролирующих органов на хозяйственную сферу», - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабинет министров подал на рассмотрение в Верховную Раду два законопроекта, усиливающих административную ответственность чиновников за нарушение процедур лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности, а также за нарушение сотрудником контролирующих органов процедур проведения проверок - сроков государственного контроля, периодичности и сроков проведения плановых проверок, порядка проведения проверок.

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«Укрлендфарминг» выбрал Deutsche Bank и Sberbank для организации довыпуска евробондов

Крупнейший украинский агрохолдинг «Укрлендфарминг» выбрал Deutsche Bank и Sberbank для организации дополнительного выпуска евробондов.

Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентиром доходности 10,5-11%.

При этом генеральный директор и собственник «Укрлендфарминга» Олег Бахматюк сообщил, что компания планирует доразместить оставшиеся 225 млн долл. и уже провела встречи с инвесторами с Ближнего Востока и Китая.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.

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Импортируемый в Украину газ в апреле подешевел до 415,12 долл.

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Согласно сообщению министерства, 415,12 долл. за 1 тыс. кубометров - это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в марте 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,74% - до 416,6 долл. за тыс. куб. м с 419,7 долл. за тыс. куб. м.

В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Напомним, что согласно рамочному соглашению максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В первом квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долл.

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Установку видеорегистраторов в автомобилях могут сделать обязательной

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования видеорегистратора при эксплуатации автомобиля».

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего законопроекта, который был зарегистрирован 13 мая, является народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль.

«Суть законопроекта в том, что каждый автомобиль должен быть оборудован видеорегистратором, а его записи могут использоваться в качестве доказательства в уголовном производстве», – объяснил Москаль, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По мнению автора законопроекта, установка видеорегистраторов не ударит по карману автомобилистов, поскольку их стоимость начинается с 200 грн, а это меньше 20 литров бензина. «Зато пользы в спорных ситуациях, в том числе с ГАИ, намного больше», - убежден Москаль.

В законопроекте, в частности, предусматривается, что эксплуатация автомобиля без включенного исправного видеорегистратора влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Для гарантированного использования в уголовном производстве записей видеорегистратора часть вторую статьи 99 Уголовного процессуального кодекса Украины предлагается дополнить новым абзацем, в соответствии с которым видеозаписи автомобильного видеорегистратора при условии наличия в них сведений, которые могут быть использованы в качестве доказательств факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства, считаются документами и могут использоваться в уголовном производстве в качестве допустимых доказательства.

«Внедрение обязательного использования видеорегистратора во время эксплуатации автомобиля повысит уровень дисциплинированности на украинских дорогах, а также защитит права водителей, управляющих транспортными средствами с соблюдением требований Правил дорожного движения», - подчеркивается в пояснительной записке.

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Годовой план приватизации за 4 месяца выполнен всего на 0,5%

Поступления от приватизации с начала 2013 года, по состоянию на 8 мая, составили 52,6 млн грн или 0,48% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.

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Финплан «Нафтогаза» может быть утвержден на следующей неделе

Финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» может быть утвержден уже на следующей неделе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Получено последнее поручение премьер-министра всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти в семидневный срок закончить все процедуры, которые позволят принять окончательное решение по финансовому плану НАК Нафтогаз Украины», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планировал рассмотреть финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своем заседании 13 мая.

В конце апреля Кабмин также обнародовал законопроект о планах по реформированию НАК «Нафтогаз Украины», разрешающий приватизацию компании и ее дочерних структур, а также передачу газотранспортной системы в аренду.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Украина в этом году планирует импортировать 30-32,5 млрд кубометров газа

Украина планирует в 2013 году осуществить импорт природного газа в объеме 30-32,5 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Что касается импорта, то потребление уменьшится за счет энергоэффективности. Приблизительно для химической отрасли (импорт составит - УНИАН) - в объеме 8-8,5 млрд, и для других отраслей, включая ТКЭ (теплокоммунэнерго - УНИАН), – приблизительно 22-24 млрд кубометров газа», - сказал Э.Ставицкий

Он также отметил, что баланс газа на 2013 год уже сформирован и будет приниматься в пакете с финансовым планом НАК «Нафтогаз Украины» на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-марте 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 3,1 млрд долл. В частности, импорт газа из России за 3 месяца 2013 года составил 3,055 млрд долл., из Беларуси - 27,662 млн долл., из других стран - 12,611 млн долл.

Импорт газа из Российской Федерации в общем балансе составляет 97,19%.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Кредитное соглашение по газопроводу «Уренгой - Помары - Ужгород» подпишут к сентябрю

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует к сентябрю подписать кредитное соглашение на сумму 308 млн долл. с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком для финансирования работ по модернизации украинской части магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Эдуард Ставицкий.

«Мы ожидаем, что приблизительно в сентябре этого года мы откроем эту кредитную линию», – сказал министр.

По информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации вышеуказанного магистрального газопровода составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредит вышеуказанных финансовых организаций, остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 3 мая, после круглого стола в Брюсселе относительно развития газового рынка Украины, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сообщил, что он надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации. В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал европейским партнерам обеспечить прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы.

Накануне круглого стола в Брюсселе Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предполагается разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур, а также передачу в аренду газотранспортной системы Украины.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС. В то же время Украина пока не ответила на главный вопрос – каким может быть формат будущего газового консорциума: двусторонним между Украиной и Россией или трехсторонним, с привлечением ЕС, однако постоянно настаивает на евроинтеграции.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Ставицкий говорит, что немецкая RWE заинтересована в украинских газовых хранилищах

Немецкий газовый трейдер компания RWE выразила заинтересованность в использовании украинских газовых хранилищ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Заинтересованность в первую очередь есть у RWE, а также у других газовых трейдеров, которые были на круглом столе (в Брюсселе, 3 мая с.г. - УНИАН)»,– сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в феврале Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.

В апреле текущего года Ставицкий сообщил, что ряд европейских стран заинтересованы в использовании украинских подземных хранилищ природного газа. В свою очередь по информации заместителя главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Вадима Чупруна, Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

Справка УНИАН. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Доходы госбюджета Украины в январе-апреле выросли на 5%

Доходы государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года выросли на 5 млрд грн, или на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 106,1 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-апрель текущего года выросли на 4,7 млрд грн, или на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,4 млрд грн, доходы специального фонда — на 0,3 млрд грн, или на 2,1%, до 14,7 млрд грн.

Также сообщается, что за январь-апрель текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 3,4 млрд грн, или на 22,6%, по сравнению с январем-апрелем прошлого года - до 18,5 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 7,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, дефицит госбюджета за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн. За январь-март госбюджет Украины получил 83,791 млрд грн, что на 8,5% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Против января-марта 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

УНИАН