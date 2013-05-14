Кожара уверен, что Украина сможет в этом году подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара уверен, что Украина сможет в этом году подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью Радио «Свобода».

«Украина обеспечила чрезвычайно позитивные тенденции. Если мы будем поддерживать эти тенденции с мая и до октября, думаю, что результат будет позитивный – Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», – сказал министр.

Совет министров ЕС вчера утвердил усиленное Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз для украинцев. В прошлом месяце Европейский парламент дал согласие на вступление в силу этого соглашения.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства”, запланированном на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.