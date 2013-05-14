ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Украинцев станет проще уволить, а квартплата подорожает» подает обзор основных экономических событий за 13 мая…

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Также «Дело» в публикации «Продажи легковых авто в Украине выросли на треть на волне ажиотажа из-за спецпошлин» пишет: продажи легковых авто в апреле 2013 года составили около 26 тыс. ед., что на 33% больше, чем в апреле прошлого года…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Экономика не готова на поступок», в котором пишет: проблемы с выполнением госбюджета усугубляются. После того как в I квартале не были выполнены плановые показатели доходов общего фонда казны, в апреле доходы бюджета упали даже по сравнению с апрелем прошлого года. Из-за этого темпы роста доходов бюджета резко сократились - с 9% до 5,5%. Эксперты отмечают, что ухудшение ситуации с госфинансами позволит правительству начать возврат НДС посредством финансовых векселей, тогда как правильнее провести секвестр…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мэр заплатит за проезд», в котором пишет: в суде рассматривается уголовное дело в отношении мэра Мелитополя Сергея Вальтера, его заместителей Алексея Козлова и Леонида Василенко. Чиновники обвиняются в вымогательстве денег у руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Фигурантами дела являются также начальник транспортного сектора горисполкома Виктор Кирилюк и директор "Мелитопольского асфальтобетонного завода" Иван Чаусов. По версии обвинения, в 2011-2012 годах подозреваемые незаконно завладели 1,5 млн грн.

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«Сегодня» в публикации «Самые скандальные вопросы, на которые замахнулась Рада» пишет: в ближайшие 10 дней украинский парламент будет рассматривать законопроекты о ГТС, секс-меньшинствах и неприкосновенности нардепов…

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Также «Сегодня» в публикации «Донецкие школы сдаются в аренду под сауны и ателье» пишет: в мэрии заверяют - все законно, но пожарные другого мнения…

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Украина и ВТО: итоги первой пятилетки» пишет: Украина стала 152-ым членом ВТО 16 мая 2008 года. "Запрыгнуть" в этот "поезд" мы успели, обогнав Россию и буквально за считанные месяцы до того, как страну накрыла волна мирового финансового кризиса…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Собянин попросил президента вернуть старый порядок оплаты ЖКУ» пишет: с июня жильцы, установившие индивидуальные счетчики, должны будут платить за «чужой» свет и воду…

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«Ведомости» в публикации «Бизнес ждет от Путина амнистии осужденных по экономическим статьям» пишут: широкая амнистия предпринимателей как способ улучшить деловой климат и не допустить рецессии может быть обсуждена на встрече президента Путина с бизнес-сообществом…

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Также «Ведомости» в публикации «Большие вклады растут быстрее» пишут: за I квартал объем вкладов населения РФ в банках вырос почти на 0,5 трлн руб. Быстрее всего пополнялись вклады миллионеров - на них сейчас приходится уже 5,8 трлн руб.

(УНИАН)