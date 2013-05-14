Еврокомиссия 15 мая примет решение по Соглашению об ассоциации с Украиной

Брюссель. Европейская Комиссия планирует одобрить проект предложения о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Еврокомиссии.

“Без предсказания будущего политического решения о возможном подписании, Комиссия ожидает одобрить 15 мая 2013 года предложение для решения Совета ЕС о подписании, временного применения и заключения Соглашения об ассоциации и о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли между Украиной и ЕС”, - заявили в Комиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что решение Комиссии является сугубо техническим решением, которое дает потенциальную возможность пройти все необходимые внутренние процедуры для того, чтобы сделать возможным подписание Соглашения до саммита “Восточного партнерства”, запланированного на конец ноября в Вильнюсе.

В Комиссии также подчеркнули, что решение о подписании Соглашения должно одобряться Советом ЕС единогласно.

“Мы продолжаем призывать Украину демонстрировать решительные действия и ощутимый прогресс в ряде критериев в трех сферах (выборы, выборочное правосудие и общие реформы в рамках Повестки дня ассоциации) с тем, чтобы подписание стало возможным”, - отметили в Европейской Комиссии.

Высокопоставленный европейский дипломат в разговоре с корреспондентом УНИАН особо подчеркнул то, что решение Комиссии не является решением о подписании Соглашения, а именно такое решение будет одобряться на основании еще одной оценки прогресса Украины.

“Это лишь предложение, чтобы мы могли подписать Соглашение, как только ЕС оценит (скорее всего после лета), выполнила ли Украина условия для подписания Соглашения об ассоциации”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика относительно ситуации в Украине и, в частности, относительно применения выборочного правосудия в отношении бывших правительственных чиновников.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых выразил готовность подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС до саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, если Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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