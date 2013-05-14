Омбудсмену предоставили полномочия в сфере защиты персональных данных

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 348 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О защите персональных данных», которыми предусмотрено наделить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в частности, такими полномочиями: проведение плановых и внеплановых, выездных и безвыездных проверок владельцев и/или распорядителей персональных данных; направление владельцу и/или распорядителю персональных данных представления Уполномоченного ВР по правам человека для принятия ими мер по устранению выявленных нарушений законодательства о защите персональных данных; предоставление рекомендации в сфере защиты персональных данных; внесение предложений относительно формирования и реализации государственной политики в сфере защиты персональных данных в порядке, определенном законодательством; осуществление мониторинга новых практик, тенденций и технологий защиты персональных данных; согласование корпоративных кодексов поведения.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях определено, что протоколы за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных будут составлять представители Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека (вместо Государственной службы по вопросам защиты персональных данных) и будут передавать их на рассмотрение в суд. Кроме этого, документом предусмотрено усовершенствование статьи 18839, которой установлена административная ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных.