Анонс на 15 мая

* Под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украини. Запланировано проведение брифингов с участием министра инфраструктуры Владимира Козака, министра экологии и природных ресурсов Олега Проскурякова, министра социальной политики Натальи Королевской, главы Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимира Семиноженко.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится конференция ведущего мирового круизного холдинга Royal Caribbean Cruises Ltd при участии регионального коммерческого директора Натальи Бентас. В программе конференции: обсуждение перспективы и стратегии продвижения мирового круизного продукта на украинском туристическом рынке, а также введение новых маркетинговых онлайн инструментов.

* Пресс-конференция на тему: «Нужно ли украинцам ежегодно оценивать свою недвижимость и другое имущество?». Участники: Андрей Филин, представитель Открытого клуба независимых оценщиков, Андрей Гусельников, представитель Лиги оценщиков Украины. Вопросы: Проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении богатства и предметов роскоши». Нужно ли будет украинцам, у которых есть имущество на территории Украины, ежегодно обращаться в соответствующие оценочные компании для получения услуг по оценке имущества?

* Состоится Интернет-конференция Андрея Ваврыша, Алексея Чернышова и Наталии Доценко-Белоус на тему: "Комплексная застройка территорий – путь к гармоничному благоустройству города Киева".

* В рамках выставки «Аква-Терм Киев 2013» состоится презентация разработанного специалистами ОАО «АК «Киевводоканал» проекта Закона Украины «О постепенном сокращении и полном запрете использования фосфатов в моющих средствах». Участники: зам.ген.директора ПАО «АК «Киевводоканал» по юридическим вопросам и инвестициям Вита Струкова, советник председателя правления по вопросам информационной политики ОАО «АК «Киевводоканал» Виктория Яковлева.

* Состоятся слушания в Комитете ВРУ по вопросам свободы слова и информации на тему: «Внедрение цифровых стандартов вещания в Украине».

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Вопросы: Проект Закона о системе профессиональных квалификаций; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об установлении пени в случае невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты или ее задержки; Проект Закона о внесении изменений в статью 42 Закона Украины "О занятости населения".

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Совета министров Автономной Республики Крым Анатолия Могилева на тему: «Крым-2013: политическая стабильность, доступные пляжи и экономический рост». В рамках пресс-конференции будут подняты следующие темы: общественно-политическая ситуация в Крыму, в том числе подготовка к проведению траурных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации. Кроме того, будут анонсированы новинки предстоящего летнего курортного сезона, а также мероприятия, связанные с освобождением прибрежных территорий от незаконных строений и обеспечением доступности крымских пляжей, озвучены тенденции в экономической и инвестиционной сферах автономии (ул.Крещатик, 4 , конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (063) 562-13-59.

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