ТОП-10 (14 мая)

Рада приняла антикоррупционный закон

Омбудсмену предоставили полномочия в сфере защиты персональных данных

Еврокомиссия планирует завтра принять решение по ассоциации с Украиной

Антимонопольному комитету расширят полномочия

Агрохолдинг «Укрлендфарминг» доразместил 5-летние евробонды на 150 млн долл.

Фирташ планирует вывести на IPO свои отдельные бизнесы

Парламент усовершенствовал механизм перерасчета пенсий

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС за четыре месяца сократился на 18%

«Укрзализныця» размещает пятилетние евробонды на 500 млн долл.

Минфин привлек в бюджет 553 млн грн на ОВГЗ-аукционе 14 мая

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Рада приняла антикоррупционный закон

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реализации государственной антикоррупционной политики».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 373 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено определить механизм осуществления финансового контроля путем введения проверок деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также определить институты, ответственные за осуществление контроля за соблюдением законодательства по урегулированию конфликта интересов.

Предложенные изменения также направлены на усовершенствование положений закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» по результатам мониторинга его практического применения, касающиеся правового регулирования: ограничений относительно совместной работы близких лиц; ограничений относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления; ограничений относительно лиц, которые освобождены с должностей или прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления; проведения специальной проверки относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления; механизма проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов или проектов нормативно-правовых актов.

Также законом предлагается усовершенствовать механизмы обнародования сведений, указанных в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера; защиты лиц, которые сообщили о коррупционных правонарушениях; внесения сведений в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, и предоставления информации из него.

Кроме того, законом предусмотрено детализировать форму декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с целью обеспечения возможности выявления на ее основании конфликта интересов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его одобрение позволит обеспечить выполнение Украиной взятых международных обязательств в рамках Плана действий о либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

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Омбудсмену предоставили полномочия в сфере защиты персональных данных

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы защиты персональных данных».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 348 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О защите персональных данных», которыми предусмотрено наделить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в частности, такими полномочиями: проведение плановых и внеплановых, выездных и безвыездных проверок владельцев и/или распорядителей персональных данных; направление владельцу и/или распорядителю персональных данных представления Уполномоченного ВР по правам человека для принятия ими мер по устранению выявленных нарушений законодательства о защите персональных данных; предоставление рекомендации в сфере защиты персональных данных; внесение предложений относительно формирования и реализации государственной политики в сфере защиты персональных данных в порядке, определенном законодательством; осуществление мониторинга новых практик, тенденций и технологий защиты персональных данных; согласование корпоративных кодексов поведения.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях определено, что протоколы за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных будут составлять представители Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека (вместо Государственной службы по вопросам защиты персональных данных) и будут передавать их на рассмотрение в суд. Кроме этого, документом предусмотрено усовершенствование статьи 18839, которой установлена административная ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных.

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Еврокомиссия планирует завтра принять решение по ассоциации с Украиной

Брюссель. Европейская Комиссия планирует одобрить проект предложения о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Еврокомиссии.

“Без предсказания будущего политического решения о возможном подписании, Комиссия ожидает одобрить 15 мая 2013 года предложение для решения Совета ЕС о подписании, временного применения и заключения Соглашения об ассоциации и о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли между Украиной и ЕС”, - заявили в Комиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что решение Комиссии является сугубо техническим решением, которое дает потенциальную возможность пройти все необходимые внутренние процедуры для того, чтобы сделать возможным подписание Соглашения до саммита “Восточного партнерства”, запланированного на конец ноября в Вильнюсе.

В Комиссии также подчеркнули, что решение о подписании Соглашения должно одобряться Советом ЕС единогласно.

“Мы продолжаем призывать Украину демонстрировать решительные действия и ощутимый прогресс в ряде критериев в трех сферах (выборы, выборочное правосудие и общие реформы в рамках Повестки дня ассоциации) с тем, чтобы подписание стало возможным”, - отметили в Европейской Комиссии.

Высокопоставленный европейский дипломат в разговоре с корреспондентом УНИАН особо подчеркнул то, что решение Комиссии не является решением о подписании Соглашения, а именно такое решение будет одобряться на основании еще одной оценки прогресса Украины.

“Это лишь предложение, чтобы мы могли подписать Соглашение, как только ЕС оценит (скорее всего после лета), выполнила ли Украина условия для подписания Соглашения об ассоциации”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика относительно ситуации в Украине и, в частности, относительно применения выборочного правосудия в отношении бывших правительственных чиновников.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых выразил готовность подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС до саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, если Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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Антимонопольному комитету расширят полномочия

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде расширить полномочия Антимонопольного комитета и смежных контролирующих органов в части обоснования и проведения расследований, направленных на соблюдение и защиту конкуренции на рынках.

Соответствующий законопроект №2955 «О защите экономической конкуренции» зарегистрирован в парламенте 7 мая и обнародован на веб-портале Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, сказано, что законопроект регулирует процедуру получения пояснений и иной информации, проведение проверок и других действий во время сбора доказательств о случаях и фактах нарушений рыночной конкуренции. При этом документ конкретизирует права и обязанности лиц, принимающих участие в расследованиях, а также регламентирует проведение специальных экспертиз, инициированных в рамках расследований.

Основанием для начала расследования по защите конкуренции, согласно законопроекту, служат заявления участников рынка, заявления органов власти, собственная информация АМКУ. При этом если полученная информация является противоречивой, антимонопольные органы имеют право начать дополнительное расследования с целью установить подлинность причин возникновения нарушений конкуренции на том или ином рынке.

Начало расследования, поясняется в законопроекте, оформляется специальным распоряжением главы территориального отделения Антимонопольного комитета, которое должно быть отправлено ответчику в течение трех рабочих дней.

Вместе с тем, АМКУ наделяется правом не открывать дела и не вести расследования вообще в случае, если заявление о нарушении конкуренции на самом деле является незначительным и не несет существенного влияния на развитие рынка в целом. Отказ, при этом, должен быть мотивирован и также обоснован.

Предложенные изменения, как ожидается, будут способствовать прозрачности деятельности комитета и усилят процессуальные гарантии участников дел.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до июля 2013 года разработать, утвердить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Государственной программе поддержки развития конкуренции в Украине на 2014- 2024 гг., призванной ограничить монополизм на различных рынках и сохранить конкурентные отношения в разных сферах и отраслях экономики.

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Агрохолдинг «Укрлендфарминг» доразместил 5-летние евробонды на 150 млн долл.

Крупнейший агрохолдинг в Украине «Укрлендфарминг» доразместил евробонды на 150 млн долл. с погашением в 2018 году и доходностью 10,875%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Андеррайтерами выпуска выступили Deutsche Bank и Sberbank CIB.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе генерального директора и собственника «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, облигации преимущественно были размещены среди инвесторов из Ближнего Востока и Европы.

Кроме того, в пресс-службе, ссылаясь на слова Бахматюка, отметили, что часть денег, привлеченных в ходе дебютного размещения, а также вновь привлеченные средства «Укрлендфарминг» направит на капитальные затраты, в первую очередь – строительство элеваторов, а также на новые приобретения на рынке. К тому же, компания планирует инвестировать в создание собственного парка из 3 тыс. железнодорожных зерновозов.

«Все это является частью нашей стратегии по созданию на базе «Укрлендфарминга» трейдера, который бы продавал на мировых рынках порядка 5 млн тонн зерновых в год. В 2013 году мы планируем войти в тройку крупнейших экспортеров зерновых из Украины и поставить на внешние рынки 2,5 млн тонн, из них 1,5 млн тонн собственного производства. Впервые 500–700 тыс. тонн будут отправлены в Китай», - цитирует пресс-служба бизнесмена.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентиром доходности 10,5-11%.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.

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Фирташ планирует вывести на IPO свои отдельные бизнесы

Группа компаний Group DF, объединяющая активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, планирует вывести до 2015 г. на IPO свои отдельные бизнесы. Об этом сообщил в интервью деловому изданию "Форбс" управляющий директор Group DF Борис Краснянский.

"Мы хотим, чтобы один-два из наших бизнесов были готовы к выходу на биржу к 2015 году. Самый развитый наш бизнес – химический, он лучше других готов к публичному размещению", - сказал он.

Краснянский также сообщил, что его компания заинтересована принять участие в возможной приватизации Одесского припортового завода. "Конечно, мы очень заинтересованы в приобретении Одесского припортового завода и готовы к сотрудничеству с партнером, если это будет более выигрышным подходом по условиям приватизации. Это может быть кто угодно, например, из глобальных игроков", - сообщил Краснянский.

Справка УНИАН. Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

Принадлежит украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу.

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Парламент усовершенствовал механизм перерасчета пенсий

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно назначения и индексации пенсии”, внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 350 из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено усовершенствование порядка назначения и индексации пенсий, создание равных условий индексации пенсий независимо от закона, по которому они назначены.

Законом совершенствуется механизм ежегодного перерасчета ранее назначенных пенсий путем увеличения заработной платы, с которой назначена (пересчитана) пенсия, на коэффициент, который отвечает не менее 20 процентам роста средней заработной платы по сравнению с предыдущим годом, но не менее роста инфляции. Кроме того им предусмотрено считать нетрудоспособными членами семьи детей до достижения ими 23 лет в период, который не превышает четырех месяцев между завершением обучения по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях и поступлением в другое учебное заведение или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому (в данное время к нетрудоспособными членам семьи относят детей в период обучения в одном из указанных учебных заведений).

Законом предусмотрено отнести к лицам, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию, лиц, которые находятся в отпуске в связи с беременностью и родами и получают помощь в связи с беременностью и родами, что даст возможность включать эти периоды в страховой стаж.

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Транзит российского газа через Украину в страны ЕС за четыре месяца сократился на 18%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-апреле 2013 года сократился на 18,17% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 25,211 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, транзит газа в апреле 2013 года сократился до 5,775 млрд куб. м по сравнению с 6,595 млрд куб. м в марте т.г.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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«Укрзализныця» размещает пятилетние евробонды на 500 млн долл.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» проводит размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

В прошлом месяце Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%.

После этого ряд украинских корпоративных заемщиков осуществили свои выпуски евробондов. В частности, агрохолдинг «Мрия» выпустил долговые бумаги на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, а крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК доразместил пятилетние евробонды на 150 млн долл. США с доходностью на уровне 7,875%.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля глава «Укрзализныци» Сергей Болоболин заявил, что «Укрзализныця» ожидает решения Кабинета министров Украины об акционировании железных дорог и преобразовании их в публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», 100% акций которого будут переданы государству.

В состав «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

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Минфин привлек в бюджет 553 млн грн на ОВГЗ-аукционе 14 мая

Министерство финансов Украины во вторник, 14 мая, привлекло в государственный бюджет 553 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 38,622 млн грн по одной удовлетворенной из двух поданных заявок на приобретение госбумаг серии UA4000166193 со сроком обращения 168 дней и доходностью 7,75%; 111,294 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг серии UA4000166201 с доходностью 14,25%; 403,188 млн грн по трем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг серии UA4000166219 с доходностью 14,25%.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 7 мая, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в госбюджет.

Минфин в мае 2013 года, как и в апреле, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 14 мая 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 216,456 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,425 млрд грн, нерезидентов - 4,895 млрд грн.

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