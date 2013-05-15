ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Какие взносы в государственный бюджет платят украинцы» пишет: вся система государственных финансов держится на мелких вкладах миллионов украинцев. Именно рядовой украинец, а не промышленные гиганты или олигархи, содержит огромный госаппарат, оплачивает госзакупки и счета по всем социальным обязательствам…

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Также «Дело» в публикации «За сколько продается должность советника президента Украины?» обнародовало «расценки» самых востребованных мест - в Верховной Раде и Администрации президента…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мал золотник, да долог», в котором пишет: в парламенте пересмотрели механизмы назначения и индексации пенсий, которые позволят увеличить выплаты каждому пенсионеру в среднем всего на 10 грн. И хотя этот закон вступит в силу с 1 июня, перерасчет пенсий будет проведен лишь в марте 2014 года. В ближайшее время небольшие изменения почувствуют только некоторые категории граждан, например, женщины в отпусках по беременности и родам, а также пенсионеры, находящиеся на полном государственном содержании…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бороться и искать», в котором пишет: Верховная Рада приняла закон о реализации государственной антикоррупционной политики, требуемый планом действий по визовой либерализации с ЕС. Закон уменьшает минимальный размер разовых расходов, обязательных для декларирования, со 150 тыс. до 80 тыс. грн и вводит обязательную экспертизу всех законов и законопроектов на предмет коррупции. Впрочем, этим усилия парламента в данной сфере исчерпываются - Рада отказалась создать Национальное антикоррупционное бюро и ввести антикоррупционную проверку чиновников всех уровней…

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«Сегодня» в публикации «Финансовым пирамидам в Украине осталось недолго – их хотят объявить вне закона» пишет: в Раде готов к рассмотрению законопроект Кабмина, который впервые конкретизирует понятие «финансовая пирамида» и запрещает заниматься таким видом деятельности…

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Также «Сегодня» в публикации «Плюсы и минусы газового консорциума» пишет: Украина получит более 3 миллиардов долларов выгоды, но не сможет распоряжаться трубой сама…

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Зачем Украине ВТОшная история...» пишет: пять лет назад Украина стала членом Всемирной торговой организации. Ожидания от такого шага были амбициозными, но достичь их не удалось. Кроме того, сейчас Киев настаивает на пересмотре таможенных правил, что связывают с "сотрудничеством" с Таможенным союзом. Чтобы выяснить ситуацию УНИАН обратился к экс-министрам экономики Украины, которые имели непосредственное отношение к процессу вхождения нашей страны в ВТО и которым не понаслышке известно, что сейчас происходит в данной сфере…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Счетная палата предлагает обложить бизнес «офшорным» налогом» пишет: реализация данной меры позволит привлечь в федеральный бюджет до 48 млрд долл. в год, подсчитали аудиторы…

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Также «Известия» в публикации «Лимузин для президента сделают на ГАЗе» пишут: в январе этого года Владимир Путин принял решение передать разработку и производство семейства автомобилей для первых лиц страны компании «Маруся» Николая Фоменко. Однако, группа ГАЗ, также претендовавшая на выполнение этого госзаказа, не останется в стороне от проекта «Кортеж». Компания Олега Дерипаски обеспечит так называемые быстрые результаты: производство автомобилей под российским брендом «Чайка» (посредством изменения кузова и интерьера серийных импортных автомобилей-доноров на основе утвержденного правительством стиля). Эти автомобили будут предоставлены первым лицам правительства в качестве «временного решения» - пока «Маруся» совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом не произведет первые российские лимузины представительского класса…

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«Ведомости» в публикации «Рецессия в России началась досрочно» пишут: в Министерстве экономразвития РФ опасались рецессии к осени, но формально спад экономики уже наступил…

(УНИАН)