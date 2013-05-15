МИД: упрощение визового режима между Украиной и ЕС начнет действовать с 1 июля

Усиленное соглашение об упрощении оформления виз между Украиной и Европейским Союзом вступит в силу с 1 июля 2013 года, сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что в среду, 15 мая, в Брюсселе в рамках 8-го заседания общего комитета экспертов по реализации Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз стороны обменялись официальными сообщениями о завершении выполнения процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Украиной и ЕС о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз.

"В соответствии со ст. 2, соглашение вступит в силу с 1 июля этого года", - сказал Перебийнис.

По его словам, документ является результатом совместных усилий сторон, направленных на усовершенствование существующих процедур выдачи виз, которое станет важной составляющей облегчения межчеловеческих контактов, и ускорит интеграцию Украины в единое европейское пространство.

“Таким образом, уже с 1 июля этого года в дополнение к 14 категориям, предусмотренным действующим соглашением, льготами и преимуществами усиленного Соглашения об упрощении оформления виз смогут воспользоваться еще 9 категорий граждан”, - прибавил Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Европейский парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз с ЕС 22 марта 2013 года.

13 мая Совет министров Евросоюза утвердил ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз.

Соглашение было подписано 23 июля 2012 года в Брюсселе.

Положениями соглашения, среди прочего, расширяются категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное оформление бесплатных и многоразовых виз; совершенствуется порядок оформления виз для представителей средств массовой информации; определяются четкие сроки действия многоразовых виз; устанавливается возможность срочного оформления виз (в течение 3 суток) лицам, проживающим на значительном расстоянии от места представления визового ходатайства (при условии уплаты срочного консульского сбора); вводится безвизовый режим поездок для граждан Украины, которые пользуются биометрическими служебными паспортами.