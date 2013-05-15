МИД: подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на завершающем этапе

Техническая подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом находится на завершающем этапе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“В настоящее время техническая подготовка Соглашения об ассоциации к подписанию находится на завершающем этапе”, - сказал Перебийнис.

По его словам, в ходе серии консультаций в формате видеоконференций был согласован проект соответствующей статьи Соглашения об ассоциации, которая сделает возможным ее временное применение до завершения процесса его ратификации всеми странами-членами ЕС.

Перебийнис также сообщил, что украинская сторона будет продолжать тесное взаимодействие с институтами и государствами-членами Евросоюза по всем вопросам, представляющим интерес наших отношений, для достижения общей цели Украины и ЕС — подписания Соглашения об ассоциации во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

Вместе с тем в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно раздавалась критика относительно ситуации в Украине и, в частности, о применении выборочного правосудия в отношении бывших правительственных чиновников.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключения по Украине, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС до саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, если Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Сегодня, 15 мая, Европейская комиссия одобрила проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной.

“Без предвидения будущего политического решения о возможном подписании, Комиссия одобрила сегодня проект решения Совета ЕС о подписании и временном применении, а также о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое будет передано Совету для дальнейшей разработки. Комиссия прибавила к этим двум предложениям политическое заявление”, - отметили в комиссии.

В сообщении пресс-службы Еврокомиссии отмечается, что сегодняшним решением Комиссия предприняла необходимые подготовительные шаги с целью обеспечить техническую готовность к подписанию Соглашения об ассоциации на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе через 6 месяцев.

В сообщении также отмечается, что подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

В заявлении отмечается, что теперь время для украинской власти решить чрезвычайно важные вопросы для того, чтобы сделать возможным подписание соглашения, которое, по мнению Комиссии, станет “историческим прорывом” в отношениях Украины и ЕС.