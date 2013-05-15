Анонс на 16 мая

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Запорожскую область.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному обращению гражданина Козлова Дмитрия Александровича об официальном толковании положений второго предложения преамбулы Закона Украины «Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств». Судья-докладчик по делу - Юрий Баулин.

* Состоится заключительная конференция Проекта ЕС «Гармонизация систем обеспечения конкуренции и государственных закупок в Украине со стандартами ЕС» на тему: «Сотрудничество в сфере защиты конкуренции, государственной помощи и государственных закупок в перспективе подписания Соглашения об ассоциации Украина - ЕС в 2013 году». Участники: председатель Антимонопольного комитета Украины Василий Цушко, посол ЕС в Украине Ян Томбинський и первый зам.министра Минэкономразвития Анатолий Максюта. Также на конференции от ЕК выступит представитель Генерального директората ЕК по вопросам внутреннего рынка и услуг Яри Каллио. Пресс-конференция руководителей государственных органов - партнеров проекта и представителей ЕС для СМИ.

* Пресс-конференция по вопросам актуальных проблем развития негосударственной системы безопасности и по случаю 18-й годовщины со дня создания Украинской федерации профессионалов безопасности (УФПБ). Опыт старейшей общественной организации в области безопасности убедительно свидетельствует о крайне низкой эффективности использования потенциала негосударственной безопасности в интересах общества, как это происходит во всех развитых странах. Почему до сих пор не работает Закон Украины «Об охранной деятельности», принятый больше чем через 20 лет независимости страны? Кому выгодна несомненная монополия государства на огнестрельное оружие? Откровенные ответы на эти и другие вопросы дадут: Сергей Шабовта, президент УФПБ, лидер European Security Branch Organisations Club, Георгий Учайкин, глава Наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, представители Госкомпредпринимательства, деловых кругов.

* В Киеве, в Днепровской экологической прокуратуре, состоится заседание межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов и центральных органов государственного контроля по проблемным вопросам охраны, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов Днепра и его водохранилищ. После совещания состоится брифинг Днепровского экологического прокурора Александра Галкина.

* Глава КГГА Александр Попов примет участие в заседании совета отечественных и иностранных инвесторов при Киевской городской государственной администрации. В повестке дня: презентация основных направлений инвестиционной политики Киева, обсуждение проблем и перспектив развития инвестиционной деятельности в столице и т.д.

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул вручит ключи и сертификаты от новых квартир семьям города Вышгород Киевской области, приобретенных по государственной программе «Доступное жилье». В торжественном мероприятии также примут участие министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник и председатель КОГА Анатолий Присяжнюк.

* Пресс-конференция на тему: «Почему Украина становится заложницей торговых войн?». Участники: президент Союза производителей пищевой промышленности Украины Олег Юхновский, президент Ассоциации «Укркондпром» Александр Балдинюк, руководитель аналитического отдела консалтингового агентства "ААА" Мария Колесник, зав.отделением ценообразования развития рынка и научных инноваций Института аграрной экономики НАНУ Александр Шпичак.

* Состоится заседание межфракционного объединения народных депутатов Украины «За отечественных промышленников и предпринимателей - работодателей Украины».

* Пресс-конференция на тему: «Борьба рабочих ПАО "Киевхлеб" за рабочие места и продолжение производства хлеба». Организаторы - уполномоченный орган рабочих "Хлебзавода № 12" и Киевская городская организация ВО "Свобода". Участники: Татьяна Синенко, председатель уполномоченного органа рабочих "Хлебзавода № 12", Юрий Ноев, член уполномоченного органа рабочих "Хлебзавода № 12", Артем Семинихин, член уполномоченного органа рабочих "Хлебзавода № 12"; Эдуард Леонов, народный депутат Украины, Алена Романец, рабочий "Хлебзавода № 12".

* Пресс-конференция на тему: В Украине запускается информационная кампания "Просто фрукты – 5 раз в день!". Участники: представитель компании "Витмарк-Украина", координатор программы "Просто фрукты – 5 раз в день" Андрей Крень; доктор медицинских наук, главный внештатный специалист МОЗ Украины по гигиене питания, зав.лабораторией гигиены питания ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии им.А.Марзеева" при Национальной академии медицинских наук Украины Мария Гулич.

* Пресс-конференция на тему: «Придомовая территория многоквартирного дома: в поисках владельца». Участники: Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА, член Национального Совета по вопросам создания и обеспечения функционирования ОСББ при КМУ; Юрий Гержов, член Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Вера Радченко, зам.директора департамента жилищной политики Минрегионразвития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Сергей Аверков, председатель Агентства экономического развития г. Вознесенска.

* В рамках международного инновационного форума «Kyiv City Open Doors» с участием заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко состоится круглый стол на тему: «Made in Kyiv: Перспективы развития венчурного капитала в Украине». Участники: председатель наблюдательного совета компании «Октава Капитал» Александр Кардаков, международный Борд бизнес-инкубатора Happy Farm - Игорь Шойфот (TMT Investments), Джон Нордмарк (UsingMiles.com), Брайан Сатьянатан (Turner Media), Анна Дегтерева (CEO Happy Farm), представители отечественных бизнес-инкубаторов и акселераторов (EastLabs, Polyteco, iHub, WannaBiz), украинские инвесторы и бизнес-ангелы. В повестке дня: обсуждение текущего состояния рынка украинских стартапов и их перспективности для инвестиций; образовательные инициативы по развитию предпринимательского духа у молодежи, развитие рынка венчурных инвестиций в Украине.

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