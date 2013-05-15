ТОП-10 (15 мая)

Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 32%

Еврокомиссия одобрила подписание Соглашения об ассоциации с Украиной

Украина в апреле увеличила импорт газа из Европы в 5 раз

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале вырос на 1,3%

Поступления в сводный бюджет в январе-апреле выросли на 6,2%

Украинские кондитеры могут не вернуться на рынок Беларуси – «Укркондпром»

Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме

«Нафтогаз» в 1-м квартале увеличил чистый убыток почти в 2 раза

Украина сократила импорт газа в денежном выражении на 17%

Активы украинских банков в апреле выросли до 1,162 трлн грн

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Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 32%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в первом квартале 2013 года снизился на 31,98% - до 1,987 млрд долл., по сравнению с дефицитом в первом квартале 2012 года в 2,921 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

В частности, в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 1,5% - до 15,911 млрд долл., импорт сократился на 6,2% - до 17,898 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в первом квартале 2012 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 202 стран мира.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство доходов и сборов сообщало о снижении дефицита внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года до 2,0 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2013 года составил 902,9 млн долл., что вдвое меньше дефицита в 1862,8 млн долл. за январь-февраль 2012 года. Профицит внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составил 15,8 млн долл. против дефицита 60,5 млн долл. за январь 2012 года.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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Еврокомиссия одобрила подписание Соглашения об ассоциации с Украиной

Брюссель. Европейская комиссия одобрила проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“Без предсказания будущего политического решения относительно возможного подписания, Комиссия одобрила сегодня проект решения Совета ЕС о подписании и временном применении, а также о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который будет передан Совету для последующей проработки. Комиссия приложила к этим двум предложениям политическое заявление”, - отметили в Комиссии.

В сообщении пресс-службы Еврокомиссии отмечается, что сегодняшним решением Комиссия осуществила необходимые подготовительные шаги, чтобы обеспечить техническую готовность к подписанию Соглашения об ассоциации на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе за 6 месяцев.

В сообщении также отмечается, что подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

В заявлении Комиссии по случаю одобрения предложений для Совета ЕС о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной напоминается о заключении Совета иностранных дел ЕС относительно Украины от 10 декабря 2012 года, в котором изложены условия подписания соглашения. Кроме того, в заявлении отмечается, что дополнительные ожидания касаются улучшения бизнес-климата в Украине.

“Сегодняшнее одобрение Комиссией предложений является необходимым шагом для создания возможности для Европейского Союза технически двигаться вперед в необходимой подготовительной работе для возможного подписания на Вильнюсском саммите. Однако этот шаг не предсказывает ни в коем случае решения Совета”, - написано в заявлении Комиссии, текст которого передан УНИАН.

“Комиссия считает, что подписание соглашения остается обусловленным решительными действиями и ощутимым прогрессом украинской власти по всем критериям, установленным в заключении Совета от 10 декабря 2012 года. Комиссия вместе с Европейской службой внешних действий продолжат мониторить прогресс Украины”, - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что пришло время для украинской власти решить важнейшие вопросы для того, чтобы сделать возможным подписание соглашения, что, по мнению Комиссии, станет “историческим прорывом” в отношениях Украины и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине и, в частности, о применении выборочного правосудия в отношении бывших правительственных чиновников.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС к саммиту “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, если Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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Украина в апреле увеличила импорт газа из Европы в 5 раз

Украина в апреле 2013 года увеличила импорт газа из Европы по сравнению с предыдущим месяцем в 5 раз - до 120,1 млн куб. м с 24,3 млн куб. м, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Согласно сообщению, в апреле 2013 года из Республики Польша в газотранспортную систему Украины поступило 102 млн куб. м природного газа, что на 78 млн куб. м больше, чем в марте текущего года.

Также в компании отметили, что с 1 апреля 2013 года началось поступление в Украину природного газа из Венгрии.

«Всего за апрель месяц из Венгрии в газотранспортную систему Украину поступило 18,1 млн куб. м голубого топлива», - сказано в сообщении «Укртрансгаза».

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 ноября 2012 года Украина начала осуществлять прием природного газа в реверсном режиме по контракту с немецким газовым трейдером RWE.

С ноября 2012 года по 1 мая 2013 года, по данным «Укртрансгаза», общий объём поступления природного газа ориентировочно составил 291 млн куб. м.

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл.

В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале вырос на 1,3%

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале 2013 года, по сравнению с началом года, вырос на 1,3% – до 55,709 млрд долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 1,560 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 76,25% больше показателя первого квартала 2012 года (885,1 млн долл.). Общий объем иностранных инвестиций, внесенных в экономику страны с начала инвестирования, на 1 апреля 2013 года составил 55,709 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,227 тыс. долл. Инвестиции поступали из 136 стран мира.

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Поступления в сводный бюджет в январе-апреле выросли на 6,2%

Объем поступлений в сводный бюджет, обеспеченный Министерством доходов и сборов, в январе-апреле 2013 года составил 134,8 млрд грн, что на 7,9 млрд грн (6,2%) больше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко перед началом заседания Кабинета министров в среду, 15 мая.

«Повышение эффективности администрирования налогов и сборов за счет создания Министерства доходов и сборов, а также мероприятия по детенизации позволили обеспечить адекватность темпов роста платежей темпам роста экономики», - отметил министр.

По его словам, рост поступлений единого социального взноса составил 9,2% при росте фонда оплаты труда на 5,5%.

«Налогоплательщикам возмещено 18,5 млрд грн НДС, По сравнению с прошлым годом возмещение налога увеличено на 22,6% (+3,4 млрд грн). В автоматическом режиме плательщикам возвращено 7,4 млрд грн налога на добавленную стоимость», - напомнил министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года выросли на 5 млрд грн, или на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 106,1 млрд грн. Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-апрель текущего года выросли на 4,7 млрд грн, или на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,4 млрд грн, доходы специального фонда - на 0,3 млрд грн, или на 2,1%, до 14,7 млрд грн.

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Украинские кондитеры могут не вернуться на рынок Беларуси – «Укркондпром»

Украинские производители кондитерских изделий, которые в апреле попали под усиленный таможенный контроль на белорусской границе, могут не вернуться на рынок Беларуси, даже если таможня прекратит проверки, так как торговые сети и магазины не будут брать их товары.

Такое мнение высказал УНИАН глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдинюк.

«Теперь, даже если мы прорываем блокаду на границе, нас просто не забирают в торговые сети, магазины не берут, потому что им приказано не брать. Мы не можем попасть в торговлю», - сказал Балдинюк.

По его словам, в Беларуси действует постановление местных властей, согласно которому торговые организации обязаны обеспечить во 2-м квартале 2013 года удельный вес продажи кондитерских изделий белорусского производства в общем объеме реализации не менее 85%. Балдинюк считает, что подобные постановления являются документальным подтверждением прямого нарушения двустороннего соглашения о свободной торговле.

При этом глава ассоциации отмечает, что за все время конфликта с Беларусью украинские власти не приняли никаких существенных мер для стабилизации ситуации.

«К сожалению, до сегодняшнего дня все наши мероприятия со стороны Украины были апеллятивными. Нам только обещали, но никакого эффективного действия в ответ украинское государство не совершило», - пояснил он.

В результате, если проблема не будет решена, украинские кондитеры могут потерять белорусский рынок, который является четвертым по величине рынком для отечественных кондитерских изделий, уверен Балдинюк.

Как сообщал УНИАН, остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра может повлечь за собой потери для отечественных кондитерских предприятий до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну полностью заблокирован.

По словам Балдинюка, законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.

Справка УНИАН. Выручка производителей от поставки кондитерских изделий на рынки Беларуси в 2012 году составила 0,5 млрд грн.

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Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме

Украина с сегодняшнего дня начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Начался. Будет тестироваться и проводиться обмен информацией в течение 7-10 дней», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

В конце марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию сообщил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

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«Нафтогаз» в 1-м квартале увеличил чистый убыток почти в 2 раза

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 87% — до 7,75 млрд грн с 4,14 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции за первые три месяца 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 26,688 млрд грн с 38,903 млрд грн.

Валовой убыток компании за первый квартал 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,525 млрд грн с 1,639 млрд грн.

Убытки “Нафтогаза” от операционной деятельности в первом квартале 2013 года увеличились по сравнению с январем-мартом 2012 года до 4,745 млрд грн с 2,313 млрд грн.

Согласно документу, по состоянию на 31 марта 2013 года долгосрочные обязательства “Нафтогаза” составляли 19,99 млрд грн, а краткосрочные кредиты в банках — 20,217 млрд грн.

Текущие обязательства "Нафтогаза Украины" по состоянию на 31 марта 2013 года составляла 3,71 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Нафтогаз Украины» получила в 2012 году чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, в то время как за 2011 год компания получила чистую прибыль в размере 7,764 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Украина сократила импорт газа в денежном выражении на 17%

Украина в январе-марте 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 2,965 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в марте Украина импортировала природного газа на 987,338 млн долл., что на 1,2% меньше марта 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, с ноября 2012 года по 1 мая 2013 года, по данным «Укртрансгаза», общий объём поступления природного газа ориентировочно составил 291 млн куб. м.

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в марте 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,74% - до 416,6 долл. за тыс. куб. м с 419,7 долл. за тыс. куб. м.

В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

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Активы украинских банков в апреле выросли до 1,162 трлн грн

Активы банков Украины в апреле 2013 года выросли на 1,34% - до 1,162 трлн грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 1,01% и на 1 мая составили 1,297 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 63,3%, вложения в ценные бумаги — 9,7%, корреспондентские счета в других банках — 6,9%, дебиторская задолженность — 5,2%, наличные средства и средства в Нацбанке — 4,9%, начисленные доходы к получению - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,2%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 1,56% - до 985,8 млрд грн, в том числе средства физлиц составили 393,3 млрд грн, или 39,9%, средства субъектов хозяйствования — 208,5 млрд грн, или 21,1%, межбанковские кредиты и депозиты — 102,3 млрд грн, или 10,4%.

Капитал банков в апреле снизился на 0,06% - до 176,6 млрд грн и составил 15,2% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков вырос на 1,7% и на 1 мая составил 176,8 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в марте 2013 года выросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн, общие активы - на 0,6%, до 1,284 трлн грн.

В 2012 году активы банков Украины выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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