ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» в публикации «Государственным телекомпаниям в 2013 году рекордно сократили бюджеты» пишет: государственные телерадиокомпании в регионах с нетерпением ждут, когда же правительство пересмотрит госбюджет. Выделенных на 2013 год средств региональным ТРК хватит только до середины лета…

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Также «Дело» в публикации «Украинские бренды ослабили свои позиции в рейтинге крупнейших мировых производителей алкоголя» пишет: журнал Drinks International обнародовал ежегодный рейтинг крупнейших мировых производителей алкоголя The Millionaires Club 2013. В общий список попали девять украинских водочных брендов…

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «НКРЭ показалась в новом свете», в котором пишет: власти готовятся к повышению тарифов на энергоносители. 15 мая парламент принял в первом чтении законопроект, который позволяет принимать эти решения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ) без участия Кабинета министров. А в комиссии уже готовятся повысить на 25% тарифы на электроэнергию и на 20% - на газ. При этом если решение будет принято НКРЭ, то это "выводит из-под удара" правительство и позволит начать планомерное увеличение тарифов уже в этом году, считают в Минэнерго…

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Привет, оружие», в котором пишет: Кабинет министров поддержал инициативу о разрешении свободной продажи травматического оружия всем гражданам, достигшим 18-летнего возраста. Впрочем, в МВД выдвинули ряд замечаний к уже отредактированной версии документа, поэтому после одобрения в целом правительство отправило законопроект на доработку. Эксперты предупреждают, что с началом свободной продажи травматического оружия Украину может захлестнуть волна преступлений с его использованием…

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«Сегодня» в публикации «Нацбанк ввел новые «деньги» пишет: в этом году в Украине отчеканят почти два десятка видов коллекционных монет…

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцев хотят лишить льгот на бесплатный проезд» пишет: пенсионеров и малообеспеченных могут обязать платить за билеты, заменив льготы адресной помощью…

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Украинская модель экономики - падение и дисбаланс» пишет: прогнозы международных институтов относительно роста украинской экономики продолжают оставаться пессимистическими, причем ухудшаются они от месяца к месяцу. Отечественные эксперты во многом с ними согласны - страна не впишется в рамки запланированного бюджетного дефицита и снова влезет в долги, а промпроизводтво продолжит простаивать…

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Мигранты принесли бюджету 33 млрд рублей» пишет: но из-за большого числа работающих нелегалов бюджет недосчитался в 2–3 раза большей суммы…

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Также «Известия» в публикации «Почтальонам раздадут iPad» пишут: «Почта России» обучит пенсионеров и сельских жителей пользоваться госуслугами в интернете…

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«Ведомости» в публикации «Банки массово снижают ставки по вкладам» пишут: денег у них достаточно, но кредитование не растет. К самым агрессивным игрокам рынка присоединился Сбербанк, на очереди «ВТБ 24» и другие крупные финучреждения…

(УНИАН)