Анонс на 17 мая

* Состоится первая в Украине международная LNG-конференция на тему: «Мировая LNG-революция и энергетическая безопасность Украины». Во время конференции ведущие мировые эксперты обсудят влияние развития LNG-отрасли в мире (сжиженного газа) на энергетическую безопасность Украины и возможности уменьшения цены на газ. Организатор: Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Участники: Билл Ричардсон, экс-министр (Государственный секретарь) США по вопросам энергетики, Юрий Бойко, вице-премьер-министр Украины; Владислав Каськив, председатель Госинвестпроекта; Алан Райли, профессор права Школы права в Лондоне, Александр Сушко, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества; Дэвид Кларк, председатель Фонда «Россия» (Russia Foundation) и др. Модератор: Виталий Сыч - главный редактор журнала «Корреспондент».

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытое совещание руководителей членских организаций Федерации работодателей горняков Украины. К обсуждению проблемных вопросов горнодобывающей отрасли приглашены: руководство Федерации работодателей Украины, Федерации металлургов Украины, «Всеукраинской ассоциации пользователей недр», специалистов профильных министерств.

* Состоится пресс-брифинг, посвященный подписанию инвестиционного соглашения между Международной Финансовой Корпорацией (IFC) и агрокомпанией Axzon. Axzon - один из крупнейших производителей свинины в Восточной Европе и один из лидеров сектора в регионе по использованию тепла и электричества, произведенного биогазовыми станциями. Участники: Ги Эллена , IFC, директор по инвестициям в промышленность, агробизнес и сектор услуг в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Том Акселгаард, Axzon, CEO, Брайан Бест, Dragon Capital, управляющий директор.

* Пресс-конференция по случаю открытия 2-го Украинского вино-фестиваля "Поляна". Участники: Илья Гринберг, ген.директор СП "Марком", Юрий Серебров, директор сети виномаркетов "Поляна", Захар Уманский, директор винного департамента СП "Марком", Педро Траперо, директор по экспорту винодельческие Dinastia Vivanco, Испания.

* Состоится заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей, которое проанализирует социально-экономическую ситуацию в стране, даст оценку содержания и хода выполнения Государственной программы развития экономики на 2012-2014 годы.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Европа объединяет Украину». Европейские ценности объединяют все спектры политической жизни Украины. Ведь власть и оппозиция имеют общую цель - счастливая, стабильная и развитая Украина, несмотря на их различия в политических взглядах. День Европы - это символ начала новой успешной модели мирного сотрудничества, основанного на общих ценностях и интересах. Во время пресс-конференции будет презентовано проведение акции по случаю Дня Европы в Украине с участием политических партий, общественных и молодежных организаций Украины. Участники: председатель политической партии «Социал-Патриотическая Ассамблея Славян» (СПАС) Эдуард Коваленко, председатель исполкома партии «Социал-Патриотическая Ассамблея Славян» (СПАС), Роман Зиненко и другие (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* При участии министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова состоится Международная научно-практическая конференция «Роль науки в формировании современной модели государственного регулирования экономики».

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в торжественном заседании по случаю Дня науки.

* 17-18 мая в Киеве (Пуща-Озерная) состоится ХI Международный PR-фестиваль «Вечные ценности в гуще событий». Инициатор мероприятия - Украинская PR-Лига, официальный организационный партнер Фестиваля - Агентство PR-Service. Первый день Фестиваля, будет посвящен проблемам бизнес-PR. Состоятся мероприятия: Блок «Макротренды», Блок «PR: от дифференциации к кастомизации»; дискуссия «Профессия PR-специалиста в Украине: репутация, профили, компетенции», мастер-классы. Завершит программу первого дня традиционный дружеский вечер отдыха. Второй день Фестиваля преимущественно будет посвящен технологическим инновациям в PR-сфере, а также «расстановке» сил в медиапространстве. В программе: Блок «Современные коммуникационные технологии»; Блок «МедиаБизнес»; Блок «PR-Weekend».

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