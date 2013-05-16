ТОП-10 (16 мая)

Золотовалютные резервы НБУ в апреле выросли на 2,1%

S&P подтвердил суверенные рейтинги Украины

Вопрос поставок украинских стальных труб в страны Таможенного союза решится до 10 июня

Томбинский: если бы вопрос об ассоциации с Украиной решали сегодня, то ответ был бы - нет

Только 10% предприятий украинского пищепрома готовы к выходу на рынок ЕС

Перед подписанием соглашения с ЕС Украину ждут торговые войны с Таможенным союзом – эксперт

Янукович поручил Бойко курировать в Кабмине космическую сферу

Экспорт зерновых из Украины с начала маркетингового года составил 21,3 млн тонн

Население Украины сократилось до 45,512 млн человек

Кабмин в 2013 году планирует обеспечить рост ВВП около 3%, заявляет Азаров

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Золотовалютные резервы НБУ в апреле выросли на 2,1%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле, по оперативным данным, увеличились на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

Как сообщается, резервы в иностранной валюте на 1 мая составили 23,465 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 62,45 млн долл., золото – 1,710 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в марте 2013 года увеличились на 0,1%, и на 31 марта составили 24,727 млрд долл., в феврале - на 0,2% и по состоянию на 1 марта составили 24,710 млрд долл., в январе - на 0,4% и на 1 февраля составили 24,652 млрд долл. США.

Золотовалютные резервы НБУ в 2012 году сократились на 23% - до 24,5 млрд долларов.

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S&P подтвердил суверенные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины на уровне "B/B" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

По мнению агентства, рейтинги Украины сдерживаются политической неопределенностью и проблемами финансового сектора.

«Мы также подтверждаем долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале - «uaA-». На наш взгляд, сдерживающее влияние на рейтинги Украины оказывают политическая неопределенность, давление на финансовый сектор и слабые показатели внешней ликвидности», - говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков S&P, стратегия правительства, направленная на обеспечение финансирования в иностранной валюте, которое необходимо для покрытия растущих потребностей во внешнем финансировании в среднесрочной перспективе, по-прежнему зависит от благоприятной в настоящее время конъюнктуры на рынках капитала.

«Позитивное влияние на рейтинги Украины оказывают по-прежнему сравнительно низкий, хотя и растущий, уровень долговой нагрузки госбюджета и относительно диверсифицированная экономика», - убеждены в S&P.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило суверенным еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. с купоном 7,5% рейтинг «В» с негативным прогнозом.

Агентство также понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале до «uaA-» с «uaA+». Ожидаемый уровень возмещения необеспеченного долга в иностранной валюте подтвержден на уровне «4».

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Вопрос поставок украинских стальных труб в страны Таможенного союза решится до 10 июня

Украина и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до 10 июня проведут консультации по поставкам стальных труб в страны Таможенного союза (ТС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра по торговле ЕЭК, соответствующая договоренность была достигнута 15 мая в Киеве в ходе второго заседания «Диалога по торговым вопросам», посвященного развитию торговли между странами Таможенного союза и Украиной, под председательством министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева и министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова.

«Сегодня нам удалось обсудить многие практические вопросы. В частности, мы договорились о проведении консультаций по режиму поставок стальных труб в страны Таможенного союза до 10 июня этого года с участием ЕЭК, представителей бизнеса и Министерства экономического развития и торговли Украины”, - сказал Слепнев.

Он подчеркнул, что Украине и странам ТС необходимо приложить усилия по укреплению и развитию производственных связей между предприятиями стран, стимулированию производства товаров с большой добавленной стоимостью и встраиванию их в глобальные цепочки поставок.

“На фоне общемировой тенденции усиления протекционизма и обострения борьбы за экспортные рынки нам необходимо работать над либерализацией взаимной торговли», - отметил Слепнев.

Кроме того, согласно сообщению, в ходе заседания Слепнев и Прасолов обсудили пути ликвидации барьеров в торговле между странами ТС и Украиной. Кроме вопроса о поставках труб, обсуждались вопросы о поставках угля и кокса, кондитерских товаров, а также о взаимных поставках автомобилей.

Следующее заседание «Диалога по торговым вопросам» должно состояться в 4-м квартале 2013 г. в Москве.

Как сообщал УНИАН, формат «Диалога по торговым вопросам» учрежден в сентябре 2012 г. в рамках «Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины».

Напомним, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран – участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тыс. тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии 2012 года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ – 150 тыс. тонн, в Беларусь – 72 тыс. тонн, в Казахстан – 42 тыс. тонн.

Общая квота по РФ в 2012 году была сохранена на уровне 2011 года – 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

Согласно протоколу о внесении изменений и дополнений в Соглашение, Украина в первом полугодии 2013 года сможет поставить в страны Таможенного союза – Россию, Беларусь и Казахстан – стальные трубы без уплаты таможенных пошлин в объеме 171 тыс. тонн.

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Томбинский: если бы вопрос об ассоциации с Украиной решали сегодня, то ответ был бы - нет

Если бы Европейский Союз сейчас решал вопрос о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной, то ответ был бы отрицательным.

Об этом сказал председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский на конференции “Украина - ЕС: на пути к общему будущему”.

“Если бы меня сегодня спросили, будет ли Соглашение об ассоциации подписано, мой ответ был бы - нет. Потому что с европейской стороны еще есть много ожиданий от Украины относительно выполнения соответствующих задач”, - сказал он.

При этом Томбинский признал, что было сделано много работы. В частности, он выразил удовлетворение, что Верховная Рада опять начала работать.

По словам Томбинского, основная ответственность за работу парламента лежит на большинстве и правительстве.

Он также подчеркивает необходимость принимать качественные законодательные акты о европейской интеграции.

“Мы отслеживаем все законодательные акты именно под этим углом зрения - не только количества, но и качества. В сентябре мы увидим, насколько качество отвечает ожиданиям европейской стороны”, - сказал Томбинский.

По его словам, качество законов должно волновать, прежде всего, украинцев, поскольку данные законы будут применяться именно в Украине, а не за рубежом.

Он также отметил, что сегодня Украина и ЕС переходят к новой фазе сотрудничества.

“Мой мессидж - новая фаза будет еще важнее, чем предыдущая, потому что сейчас мы входим в фазу, когда подключаются все стороны, и здесь мы уже не подписываем документы. Важно не само подписание, а внедрение в жизнь того, что прописано в Соглашении об ассоциации”, - сказал Томбинский.

Именно поэтому, по его словам, ЕС будет фокусировать свое внимание на демократии, верховенстве права и работе украинского парламента.

Относительно украинского парламента, то, по его словам, складывается “просто фантастическая ситуация”, когда четыре из пяты партий, представленных в ВР, выступают за подписание Соглашения об ассоциации.

“Именно этой возможностью следует воспользоваться на уровне парламента, но этого не случится, если гражданское общество не подключается и не является партнером”, - сказал Томбинский.

Он отметил, что украинцы должны знать, в чем заключается содержание Соглашения об ассоциации.

“Я знаю, что в Украине не совсем четкая картина для большинства украинского общества, хотя большинство людей за европейскую интеграцию”, - прибавил председатель Представительства ЕС в Украине.

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Только 10% предприятий украинского пищепрома готовы к выходу на рынок ЕС

Украинским предприятиям необходимо, минимум, пять лет, чтобы приспособиться к выходу на европейские рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский на конференции “Украина - ЕС: на пути к общему будущему”.

“На сегодняшний день, по оценкам экспертов, нам необходимо, минимум, пять лет для того, чтобы мы вышли за предел, как говорят, прямой опасности”, - сказал он.

Башинский объяснил, что понятие прямой опасности включает в себя введение новых стандартов, некоторые предприятия не могут подтянуться к такому уровню, и им приходится или закрываться, или перепрофилироваться.

По его словам, тот вакуум, который образуется на рынке, будет заменен импортом, а поскольку Европейский Союз на сегодняшний день поддерживает экспорт как финансово, так и политически, то устанавливать паритет даже по ценовым категориям будет очень трудно, и украинские предприятия, отвечающие этим требованиям на сегодняшний день, попадают в зону риска.

Башинский отметил, что единственное, на что Украина сегодня может надеяться, это развитие сектора сельского хозяйства в сфере животноводства, где наблюдается прирост и снижение себестоимости.

Он отметил, что это связано с расширением рынков, увеличением экспорта в страны Близкого Востока и Азии.

По словам Башинского, на сегодняшний день проблематичным остается рынок России, от которого Украина зависит достаточно существенно.

“Но благодаря “окнам” в другие страны мира и пониманию того, что Украина может получить разрешение на право экспорта в ЕС, наши компании становятся более сильными морально, они начинают развиваться, вкладывать деньги в систему контроля, в новое оборудование, в обучение персонала. А это очень важно”, - сказал Башинский.

Он также сообщил, что на сегодняшний день количество предприятий, которые приспособились к условиям торговли на европейском уровне, не превышает 10%.

“У меня данные относительно приспособлений к новым требованиям ЕС в таких странах, как Польша, Словения, в процессе их вступления в ЕС, и я прекрасно понимаю, что без потерь на этом пути Украина обойтись не сможет”, - добавил Башинский.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Украине насчитывается более 17 тыс. операторов рынка пищевых продуктов, из которых около 2 тыс. уже имеют внедренные системы контроля, отвечающие требованиям ЕС.

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Перед подписанием соглашения с ЕС Украину ждут торговые войны с Таможенным союзом – эксперт

В преддверии возможного подписания Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое может состояться в ноябре текущего года, отечественные производители аграрной продукции будут вовлечены в ряд торговых войн со странами Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в четверг высказал президент Союза производителей пищевой промышленности Украины Олег Юхимовский.

«Накануне подписания договора с Европейским союзом об ассоциации и заключения договора о зоне свободной торговли, таких случаев, которые мы сегодня имеем с курятиной, я боюсь, что за эти четыре месяца перед прогнозированным подписанием договора будет еще очень много», - сказал Юхимовский.

Напомним, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины 2 мая 2013 года ограничила поставки курятины и говядины в страны Таможенного союза для четырех предприятий в связи с несоответствием их продукции микробиологическим показателям. Такое решение производители мяса считают необоснованным и утверждают, что никаких официальных документов, которые бы подтверждали некачественность их продукции ни от Госветфитослужбы, ни от ведомств стран ТС они не получали. В то же время затруднения с поставками на рынок Беларуси испытывают отечественные кондитеры, которые с начала апреля попали под усиленный таможенный контроль, а сейчас, по словам главы ассоциации «Укркондпром» Александра Балдинюка, не могут попасть на прилавки торговых сетей, так как те отказываются брать украинский товар. В результате, по данным Балдинюка, кондитерская промышленность страны уже потерла больше 50 млн грн.

Юхимовский также отметил, что в «зоне риска» сейчас находятся молочная, пивная и овощная отрасли, экспорт которых также может быть ограничен на основе политических мотивов.

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Янукович поручил Бойко курировать в Кабмине космическую сферу

Президент Украины Виктор Янукович расширил сферу полномочий вице-премьер-министра Юрия Бойко, добавив к ним обеспечение выполнения возложенных на Кабинет министров задач и полномочий в космической деятельности.

Соответствующий указ главы государства от 15 мая обнародован на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Юрий Бойко согласно указу Президента от 24 декабря 2012 г. обеспечивает выполнение возложенных на Кабмин задач и полномочий в сфере экологии, природных ресурсов, энергетики, космической деятельности, угольной промышленности и промышленной политики.

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Экспорт зерновых из Украины с начала маркетингового года составил 21,3 млн тонн

Украинские аграрии с начала 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 – июнь 2013) по состоянию на 16 мая поставили на внешние рынки 21,3 млн тонн зерновых культур, что на 13,9% больше, чем на аналогичную дату 2012 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к указанной дате Украина экспортировала 6,8 млн тонн пшеницы, что вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года. Экспорт кукурузы к 16 мая составил 12,4 млн тонн против 11,6 млн тонн за соответствующий прошлогодний период, ячменя – 2 млн тонн против 2,3 млн тонн.

В ведомстве со ссылкой на слова главы Минагропрода Николая Присяжнюка отметили, что суммарный экспорт за текущий МГ должен составить около 24 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Минагропрод и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году, причем объем экспорта может составить до 0,5 млн тонн.

В 2011/2012 МГ Украина экспортировала почти 22 млн тонн зерновых культур.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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Население Украины сократилось до 45,512 млн человек

Численность населения Украины на 1 апреля текущего года составила 45 млн 512 тыс. 989 человек, что на 16,4 тыс. человек (0,03%) меньше показателя на 1 марта 2013 года (45 млн 529 тыс. 408 человек) и на 76,1 тыс. человек (0,16%) меньше по сравнению с показателем на 1 апреля 2012 года (45 млн 589 тыс. 171 человек), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Коэффициент рождаемости составил 10,6 на тысячу жителей, смертности - 15,3 на тысячу жителей. При этом количество городских жителей составило 31 млн 359 тыс. 849 человек, сельских – 14 млн 153 тыс. 140 человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины на 1 марта т.г. составила 45 млн 529 тыс. 408 человек, что на 73 тыс. 802 человека (0,02%) меньше по сравнению с показателем численности населения на 1 марта 2012 года (45 млн 603 тыс. 210 человек) и на 9713 человек (0,01%) меньше по сравнению с 1 февраля 2013 года.

По мнению аналитиков международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», численность населения Украины к 2016 году может сократиться до 44 млн человек.

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Кабмин в 2013 году планирует обеспечить рост ВВП около 3%, заявляет Азаров

Правительство Украины по итогу 2013 года планирует обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) около 3%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с вице-президентом группы по вопросам внешней политики Европейского парламента, членом Прогрессивного альянса социалистов и демократов Либором Роучеком.

«Николай Азаров напомнил, что Кабинет министров принял программу активизации экономики и планирует до конца года выйти на рост ВВП около трех процентов», - сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%.

Международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 1,1%, Всемирный банк – до 1%, ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

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